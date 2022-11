Las 12 grandes metas que le falta definir al Plan de Desarrollo a 2026

La semana pasada se presentó el documento con las bases de lo que será el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, y de manera preliminar se determinaron algunas de las metas del gobierno para estos cuatro años. De 28 indicadores que esboza el documento de 237 páginas, 16 ya tienen definido un objetivo claro y 12 aún están pendientes.

Entre aquellos definidos está el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional, que se espera reducir de 16% a un rango entre 9,5% y 11,5%, o el de pobreza monetaria extrema, que parte de una línea base de 12,2% y plantea una meta para el cuatrienio entre 6,1% y 10,4%.

“En materia de indicadores, a algunos ni les pusimos valor, porque no sabemos si ese es el criterio. Queremos proponer alrededor de 20, porque buscamos que sean comprensibles, sencillos, a pesar de que haya mucho trabajo estadístico detrás, queremos todo el mundo entienda”, explicó el director de Planeación Nacional, Jorge Iván González. El funcionario defendió que no todos los indicadores necesitan una meta, sino empezar a avanzar. También ha aclarado que las bases son un borrador y que el plan sigue en proceso de construcción.

Otros objetivos que se han trazado desde el Gobierno a 2026 incluyen que el porcentaje de ocupados cotizando a pensiones pase de 41,6% a 45%. Además, lograr aumentar de 70,64 millones de toneladas a 83,6 millones la producción agropecuaria de cadenas priorizadas, o pasar de 54.950 Km a 87.950 Km de vías terciarias intervenidas, bien sea mejoradas o construidas.

También se espera a 2026 que la tasa de mortalidad por desnutrición en menores de 5 años pase de 6,75 por cada 100.000 niños a 5 por cada 100.000. Asimismo que la cobertura bruta en educación superior se eleve de 53,9% a 60% o 62% y que se logre reducir de 31% a 26% el déficit habitacional.

Del otro lado, entre los objetivos que ya están expresados dentro del plan, pero para los cuales aún no figura una meta en específico están los títulos formalizados que otorgan acceso a tierras, que actualmente son 43.358. También, el área geográfica con reducción de conflictos por uso del suelo y el porcentaje de áreas con catastro actualizado.

Además, aparecen entre los indicadores propuestos, pero pendientes de definir una meta específica, asuntos como la contención de deforestación, el porcentaje de participación de producción de energías renovables, la meta de hectáreas de restauración, recuperación y rehabilitación de ecosistemas degradados y la tasa de apertura exportadora no tradicional.

Carlos Alberto Garzón, secretario general de Human Development and Capability Association y docente de la Universidad de La Sabana, aseguró que las bases del Plan Nacional de Desarrollo sientan la inclusión social en el centro del discurso y del actuar del Gobierno, pero que estas dejan de lado un aspectos clave del desarrollo que son los procesos de industrialización, y tampoco hay una propuesta de valor para la inclusión del país en las cadenas de valor global.

“El riesgo en este sentido, consiste en pasar de las palabras a los hechos. Al tener pocos indicadores, se facilita el seguimiento del plan, pero caemos en el riesgo de no lograr convertir las iniciativas en hechos. Considero que es un plan de buenas intensiones, como todos los PND, con pocas herramientas para lograrlas. No conecta, no integra y no actúa”, dijo Garzón.

