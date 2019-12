Las apuestas para mejorar la educación en Colombia

Archivo particular

Con dos grandes obras de infraestructura el Gobierno busca mejorar la calidad de la educación del país. La primera es terminar la construcción de 541 colegios públicos, que vienen del Gobierno pasado, ya que el 62 por ciento de dichos proyectos han tenido graves retrasos en su cumplimiento, según informó el Ministerio de Educación.



(Lea: Cada vez menos jóvenes llegan a la educación superior)



Y la segunda es construir aulas especializadas como bibliotecas, espacios deportivos y laboratorios.



(Lea: Cambios que tiene que tener en cuenta para el retiro de sus cesantías)

“En total se construirán 12.671 aulas entre nuevas, mejoradas y especializadas, que beneficiarán a más de 500.000 estudiantes en todo el territorio nacional”, afirmó la Ministra de Educación María Victoria Angulo.



El presupuesto para ejecutar los proyectos que ya están en curso es de 3.7 billones de pesos. “Las Entidades Territoriales Certificadas han aportado recursos de contrapartida para cofinanciar los proyectos por valor de 1.2 billones de pesos y la Nación ha aportado 2.5 billones de pesos”, aseguraron desde el Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa. (FFIE).



“De los 541 proyectos - con corte a diciembre de 2019-, 145 han sido terminados, 114 están en fase de diseño y obra, 13 están por iniciar construcción (financiados con regalías) y 269 están en proceso de reactivación (entre diciembre del año en curso y marzo del próximo año) con nuevos contratistas”, explicó Adriana González, gerente del FFIE.



Los departamentos en los que más estudiantes se verán beneficiados son: Atlántico con 49.699 niños; seguido por Antioquia con 49.398; Cundinamarca con 42.686 y Valle del Cauca con 37.592.



Frente a las obras que ya se han entregado, Rosalba Burbano, rectora de la institución educativa Simón Bolívar -ubicada en el municipio de Gigante, Huila- señaló: “Tiene buenos acabados en su construcción, lo que hace confortable las aulas. Se debe mantener la concertación y la socialización con la comunidad para el desarrollo de estas obras que son para beneficio de la comunidad”.



MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA LA ZONA RURAL



Algunas de las condiciones que influyen en la calidad de la educación y en la permanencia escolar están relacionadas con los ambientes de aprendizajes. Por ello, el Ministerio de Educación trabaja para mejorar comedores escolares, reforzamiento estructural, baños, acceso a servicios públicos y espacios deportivos en las instituciones educativas rurales.



Teniendo en cuenta que aún no hay un censo oficial que permita esclarecer el estado actual de las 53.000 instituciones oficiales que hay en el país, MinEducación se puso como tarea adelantar dicho censo y realizó la primera convocatoria de infraestructura educativa rural para que fuera la misma comunidad de los municipios la que postulara estos espacios que necesitan ser intervenidos y mejorados. En total se postularon 4.500 espacios.



Para la intervención se contemplan cinco líneas: mejoramiento rural (saneamiento básico, instalaciones hidrosanitarias, cubiertas, revestimientos, etc); alimentación escolar (construcción de comedores y cocina); intervenciones en sedes educativas de pueblos indígenas y de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras; y el mejoramiento de internados.



La Ministra de Educación aseguró que en el próximo año se invertirán 170.000 millones de pesos para mejorar las 557 instituciones educativas que fueron priorizadas en los 32 departamentos del país. Y señaló que 2.781 instituciones quedaron habilitadas para hacerles adecuaciones, por lo que seguirán buscando recursos y alianzas con las entidades territoriales para apoyar su mejoramiento.



Frente a las instituciones que no cumplieron los requisitos se les guiará con el procedimiento para que los predios queden saneados y puedan postularse más adelante.



FORTALECIMIENTO DE LA JORNADA ÚNICA

​

La jornada única les permite a los estudiantes de los colegios públicos tener mayor tiempo de calidad y de aprendizaje.



Así, los estudiantes de educación preescolar y primaria reciben en promedio de 5 a 6 horas de actividades al día, y los de educación secundaria y media, siete horas.



Actualmente, 1.112.805 niños disfrutan de más y mejor tiempo en la escuela. La meta de este Gobierno es que además de aumentar el número de estudiantes beneficiados con esta jornada, pasando del 12 por ciento (900.000 al iniciar el Gobierno) al 24 por ciento del total de niños matriculados en el sector oficial, es el enfoque que reciben los niños y adolescentes durante estas horas extras.



Danit Torres, directora de calidad del Ministerio de Educación, aseguró: “Nuestra propuesta es que, además de fortalecer las competencias básicas (lenguaje, matemáticas e inglés), también se garantice un tiempo de calidad en los escenarios que promueven el proyecto de vida de los jóvenes: arte, deporte, ciencia e innovación”.



Torres aclaró que en preescolar y primaria se focalizarán en un conjunto de atenciones integrales, que se desarrollan en la escuela, que les permitirán acceder a la cultura, nutrición, vacunación, trabajo con las familias, desarrollo socioemocional y promoción de lectura, entre otros. Y en la secundaria se enfocarán para lograr articular la educación media con la superior, el emprendimiento y las ciencias.