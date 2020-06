Las búsquedas de vuelos ya dan señales de vida

Si bien el panorama del sector turístico aún es incierto, recientes anuncios como la preparación de protocolos para el funcionamiento de la operación doméstica y la autorización de venta para vuelos internacionales a partir de septiembre, han ocasionado un leve repunte de la demanda de los viajeros. Así lo revelaron algunas empresas como Despegar y Kayak.



“El aumento todavía es leve, pero hemos visto que se han recuperado cuatro puntos adicionales. Y a medida que haya más claridad sobre la apertura de aeropuertos y el levantamiento de cuarentenas, va a ir creciendo más”, manifestó Catalina Prieto, gerente de Despegar en Colombia.



En esto coincide Claudia Tellez, directora Comercial para Latam de Kayak, quien afirma que la compañía, a través de la implementación de un landing dinámico que permite conocer a diario el número de búsquedas en la página, ha identificado que los viajeros empiezan a aumentar sus búsquedas.



“En el caso puntual de Colombia, las reservas van a depender mucho de las medidas gubernamentales y de la reapertura de los aeropuertos y fronteras”, dijo.



Cabe destacar que aunque los incrementos aún son muy tímidos, estos indicadores son relevantes para un sector que, desde antes de iniciar los confinamientos en marzo, tuvo un decrecimiento del 99% en sus ventas (el caso de Despegar es prueba de ello).



A su vez, un reporte de Kayak también mostró que “a pesar de luchar también contra la fuerte devaluación, los viajes nacionales se vieron más afectados que los internacionales, cayendo hasta un 94%”.



No obstante, la compañía Kayak resalta que se ha observado una tendencia hacia la búsqueda de viajes internacionales, donde Barcelona (con el 23%) es el destino más buscado. Le siguen Ciudad de México y Madrid -con 18%-, y Cancún y Nueva York -con el 11%-.



Contrario a esto, la demanda hacia destinos nacionales aún es muy baja, pero Cartagena, Bogotá y Pasto son las ciudades que más destacan en las búsquedas.



OFERTAS DE EMPRESAS



Despegar cuenta actualmente con toda la oferta disponible en su plataforma tanto para vuelos como para servicios de alojamiento. Sin embargo, la gerente de la compañía destaca que las restricciones están asociadas a las fechas puesto que “los vuelos internacionales recién se van a retomar en septiembre y no hay claridad todavía sobre los domésticos”.



En este sentido, las cotizaciones de los viajeros se están realizando mayoritariamente para los últimos meses del año. “El cliente está buscando los lugares de sol y playa para el último trimestre, donde los destinos nacionales más cotizados están siendo Cartagena, San Andrés y Santa Marta”, resalta Prieto.



De otro lado, es importante destacar que el tema de la flexibilidad se va a convertir en la coyuntura en uno de los factores diferenciales de estos operadores turísticos.



“Luego de ver cierres masivos de hoteles y aeropuertos tuvimos que hablar con todos los proveedores para tratar de negociar condiciones favorables para los turistas. Esto significa que si un cliente, por ejemplo, compró una tarifa que no era reembolsable, hemos tenido que ir a los hoteles y pedirles flexibilidad de esas tarifas”, agrega la gerente de Despegar.



Asimismo destaca que los decretos 482 y 557 les han dado facilidad a las empresas permitiéndoles que se puedan hacer devoluciones no con plata sino con servicios.



Finalmente cabe destacar que las campañas sobre la nueva realidad también se están convirtiendo en un elemento determinante para las empresas.



“Sin duda, el mundo ya no es el mismo que antes de la covid- 19. La situación exige unión, colaboración y solidaridad y con esto en mente hemos creado contenido inspirador para recordar a los viajeros y proveedores de la industria turística que estamos juntos en esto”, concluyó la firma Kayak