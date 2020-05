Las cartas del FNA para enfrentar la pandemia

El panorama crediticio en vivienda durante la cuarentena ha sido fuertemente impactado. Sin embargo, algunas entidades han adoptado acciones en sus líneas para mitigar la coyuntura. En este sentido, María Cristina Londoño, presidenta del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), explicó a Portafolio cómo están atendiendo el tema.



La funcionaria de entrada explicó que, con respecto a la distribución de la cartera, a cierre del mes de abril, el FNA tenía un total de 175.185 obligaciones de vivienda con un saldo total de $8.181 billones.



Teniendo en cuenta esto, respecto al cambio en la colocación de crédito en cuarentena, desde el 20 marzo a la fecha, se han realizado 1.015 desembolsos, 851 corresponden a vivienda VIS.



“Entre enero y marzo, periodo anterior a la pandemia, el Fondo venía con un número importante de desembolsos”, afirmó la presidenta, cumpliendo “muy por encima las metas esperadas en números y valor”.



Desde el inicio de la cuarentena, y en virtud de las restricciones de movilidad y de la operación tanto en Notarías como Oficinas de Registro e Instrumentos Públicos, se vio mermado el ritmo de desembolsos.



El número de giros para la entidad en febrero fue de 2.034. El impacto se traduce en una reducción de 946 desembolsos de abril a marzo, pasando de 1.485 a 539, respectivamente.



Pese a esto, el FNA ha operado normalmente y espera que en los meses venideros se observe un “número importante de desembolsos”, aseguró Londoño.



Por otro lado, para el segundo semestre del año, y a partir de la reapertura del sector de la construcción y de la operación en oficinas de registro y Notarías, la entidad apunta a la reactivación de los desembolsos de créditos hipotecarios.



“El Fondo viene, dentro de su plan estratégico, implementando procesos de transformación digital. Hemos acelerado dichos procesos y esperamos próximamente contar con la herramienta que permita la radicación de documentos vía web para el proceso de legalización y así contar con el producto de crédito hipotecario digital”, puntualiza.



Respecto a otras entidades crediticias, de acuerdo con las cifras de la Superfinanciera, el FNA representa el 11.5% de los desembolsos en vivienda VIS y el 6.38% en el nicho No VIS.



En el 2019, el FNA realizó el 16.55% de los desembolsos correspondientes a vivienda VIS y el 4.54% de los de vivienda NO VIS.



Además, puso a disposición de los afiliados periodos de gracia de dos y seis meses para pago de la cuota de créditos hipotecarios.



“A hoy, se han otorgado 52.743 alivios a sus afiliados vía crédito hipotecario (38.686 VIS y 13.060 No VIS), lo equivalente a cerca de $2,3 billones en obligaciones”, indicó la funcionaria. De las 174.100 obligaciones, el 30% ha recibido alivios hasta el momento.