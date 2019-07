Las cinco actividades que mueven el turismo en el país

Recibir una visita guiada por Bogotá, recorrer a pie el centro histórico de Medellín, realizar una excursión y un paseo en barco por Guatapé, caminar y conocer Cartagena a través de guías, e ir a la Catedral de Sal de Zipaquirá, son las cinco principales actividades turísticas que realizan los extranjeros que visitan Colombia, de acuerdo con los datos de Civitatis, una compañía española dedicada a la distribución online de visitas guiadas, excursiones y actividades en español, en los principales destinos del mundo.



El país ha venido creciendo, no solo como destino turístico, sino también como emisor de viajeros hacia otros países, y así lo ratifica Enrique Espinel, director de operaciones de Civitatis, quien habló con Portafolio sobre las preferencias de las personas que utilizan la mencionada plataforma como mecanismo para planear sus vacaciones.



“En el caso de Colombia ofrecemos 145 actividades en los principales destinos: Medellín, Bogotá, Cartagena, San Andrés y Santa Marta, entre otros”, asegura Espinel.



Además detalla que otras de las actividades que gustan y tienen una buena demanda por parte de los turistas tienen que ver con excursiones a, por ejemplo, el Parque Temático Hacienda Nápoles, Antioquía -en general-, así como ‘tours’ por los cafetales.



Toda esta oferta le ha significado al país una alta expectativa en su influencia a largo plazo dentro del total de las operaciones de la compañía, que trabaja de la mano con algunas agencias locales “de la mejor calidad y las mejores ofertas”, para atender a quienes toman la decisión de pasar su descanso en Colombia.



“Este año más de 8.000 personas han disfrutado de esas actividades, lo que es más del doble del año anterior, es decir que Colombia como destino está creciendo mucho”, comenta el directivo.



Pero no solo la creciente demanda es una medida para el desarrollo que ha venido presentando el país como destino, también lo son las calificaciones recibidas por los diferentes planes que albergan las ciudades. La media de las opiniones de las actividades en Colombia, cuenta Espinel, es de 9,2 sobre 10, “lo cual es muy bueno”.



En cuanto a los países desde donde provienen la mayoría de turistas hacia Colombia, según los datos de Civitatis, están España, principalmente, seguido por Francia, Italia y Portugal, quienes también se decantan por visitar lugares en Manizales y Leticia, además de hacer otro tipo de recorridos como excursiones a Playa Blanca.



COLOMBIANOS AL EXTERIOR



El negocio de las personas del país que viajan a otros territorios también se ha movido bien. “Como mercado emisor, para nosotros Colombia es el país número cinco a nivel mundial, este año tenemos más de 40.000 personas que han salido del territorio y han contratado actividades con nosotros”, destaca Espinel.



Pero, ¿qué hacen los connacionales cuando viajan a destinos internacionales?, pues según la plataforma, las actividades preferidas de estas personas son las visitas por Madrid, recorridos por Barcelona, caminatas por París, entrada a los museos del Vaticano, el tour por el estadio Santiago Bernabéu, las visitas guiadas por Atenas, entrar al Museo de Louvre, y hacer turismo guiado en Venecia.



Cabe recalcar que la mencionada cifra de 40.000 colombianos que se han decantado por Civitatis como opción para sus viajes, corresponde a lo que va corrido del año. En ese orden, el directivo explica que la meta para lo que resta de 2019 es duplicar, e incluso, llevar más allá la cifra de viajeros respecto a lo que ha venido pasando, con lo que le apuntan a unas 100.000 personas.



Y si bien esta meta es ambiciosa, lo que piensan para el 2020 lo es aún más, pues esperan que cerca de 200.000 colombianos se apunten a explorar las ofertas de la firma española.



En su negocio a nivel global, Civitatis tiene más de 15.000 actividades en 600 destinos. Su fuerte está en España, donde cuenta con más de cuatro millones de clientes al año. De hecho, esto lo ratifica Espinel, quien explica que “este país es entre el 50% y 60% del negocio, y Colombia es el ‘top’ cinco entre nuestros mercados de origen y supone un 10% más o menos”.



Y sobre lo que ven a nivel global, así como a tendencias en el sector, no duda en afirmar que todos los caminos conducen a la digitalización. “En la parte de los servicios en destino, la proyección es hacia la digitalización; lo que es nuevo es la competencia online en los servicios”, señala.



“Antes la gente se preocupaba de buscar hotel pero no tanto de qué iba a hacer en el destino”, ejemplifica, y puntualiza diciendo que la clave es que los destinos y los operadores sepan digitalizarse.



De otro lado, sobre las operaciones de Civitatis en el mundo, la expectativa es llegar a los 100 millones de euros.



Dentro de todo esto la influencia del país no es la más grande pero está en crecimiento. “Colombia como destino supone unos 300.000 euros y como origen, es decir colombianos que salen, está en torno a los 2 millones de euros”, explica la compañía.



Para este año, la expectativa sobre llegada de turistas al país está en cerca de cinco millones.



