Las cinco alertas que hace el precio del oro sobre la crisis actual

En las últimas semanas el precio del oro no ha dejado de subir, superando recientemente la barrera de US$1.814,1 por cada onza y ubicándose en niveles cercanos a su máximo histórico y que no se veían desde 2011, en pleno estallido de la crisis financiera y de deuda en Europa y EE. UU. Pero más allá de su precio, este metal precioso nos da otras claves de lo que está pasando en la crisis actual.



Esto es porque, como afirman los expertos, el oro ha sido históricamente el activo refugio por excelencia, por lo que su precio es, a la vez, un termómetro de cómo van los mercados. Entonces, ¿qué cuenta el hecho de que su cotización cerrara ayer en US$1.814,1.



En primer lugar, su condición de activo refugio es un indicador de que, a pesar de que los mercados han presentado valorizaciones en las últimas semanas, recuperando gran parte del terreno perdido en marzo y abril, la volatilidad aún no se ha disipado.



“En general, en momentos de incertidumbre, en los que los inversionistas tienen temor de que se puedan dar posibles caídas en los mercados accionarios, de títulos del Tesoro, de otros papeles de renta fija o de activos emergentes, buscan estos refugios para proteger su dinero”, dice José Ignacio López, director de investigaciones económicas de Corficolombiana.



Un segundo punto, relacionado con el anterior, es que a pesar de las reaperturas económicas y los primeros indicios de mejora en los distintos países, los inversionistas siguen sin tener certeza respecto al rumbo de la crisis que ha generado la pandemia sanitaria.



“Esta incertidumbre que activa los activos refugio tiene que ver también con cómo se desarrollará la pandemia en los próximos meses y su afectación a la economía internacional”, explica también López.



No hay que olvidar que los pronósticos de organismos internacionales, ya negativos, podrían seguir empeorando en caso de que haya segundas olas de coronavirus en los países, como está ocurriendo en Estados Unidos, que ha incrementado sus contagios diarios después de salir de la cuarentena obligatoria.



Y aunque estas son las dos alertas más visibles que llevan a los inversionistas a refugiarse en activos como el oro, según los expertos no son las únicas. Un tercer aspecto, como agrega José Ignacio López, son las dudas de qué va a pasar con los planes de estímulos, desde el punto de vista de hasta cuando irán, y qué efectos van a tener en la economía.



Gran parte de la recuperación bursátil ha sido por la alta liquidez en el mercado, la cual se podría cortar sin estos programas, lo que suma incertidumbre al panorama.



Por último, Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa, apunta a dos tendencias más que ven los inversionistas del mercado y que están detrás de los incrementos en la cotización del oro. “La demanda de oro se ha ido incrementado porque los inversionistas consideran que es la mejor forma de preservar el valor en medio de los grandes estímulos que están realizando los bancos centrales, pues esto está haciendo que varios pierdan la credibilidad en la moneda”.



Es decir, como afirma el experto, en los próximos meses se podría ver un debilitamiento de otros activos refugio como el dólar, por la pérdida de credibilidad de este en el mercado.



La última alerta, según Ballén, es que muchos inversionistas están percibiendo perspectivas de que se vaya a dar un incremento de la inflación en los países del mundo a largo plazo, lo que hace que muchos busquen refugio en el oro para que sus recursos no pierdan valor.



