Las destrezas que debe tener el próximo Ministro de Hacienda

El próximo 7 de agosto llegará una nueva Administración a la Casa de Nariño, y con el nuevo presidente llegará también un nuevo gabinete ministerial, y un rol que será clave será el próximo, o la próxima, ministra de Hacienda y Crédito Público.

Tras la crisis de la pandemia por covid-19 y sus estragos en la economía en 2020, y la importante recuperación de 2021, la situación económica del país continúa perfilándose como una de las prioridades, y por ello quien ocupe la cartera tendrá un rol fundamental.



Para algunos expertos, el conocimiento de este debe estar más allá de solo un manejo adecuado de la economía y un amplio conocimiento técnico de las cifras, sino que también debe estar apoyado de cualidades personales que le permitan lograr consensos importantes en torno al Congreso de la República, que tenga credibilidad desde la ciudadanía y el sector empresarial, y que además, tenga la capacidad de ser claro con el Presidente sobre las medidas que requiere el país en lo económico.



El exministro de Hacienda, Rudolf Hommes, es uno de ellos: “Creo que el nuevo ministro debe tener varias cosas, es importante que el nuevo presidente le tenga confianza y le haga caso, eso es lo principal. Dos, que tenga alguna experiencia política, porque el ministro de Hacienda no solamente tiene que ver con el Presidente, también con el Congreso, y tres, que tenga un nivel de confianza en el sector privado y no produzca resistencia. Y sobra decir que se debe buscar una persona capacitada, con conocimiento de cifras y un manejo de la economía, pero esos atributos son importantes”.



Para Hommes, el nuevo directivo o la nueva jefe de la cartera tendrá como principal tarea “organizar una política económica que cumpla con los objetivo del Presidente, y que garantice estabilidad para el país.



Otro extitular de la cartera, Juan Carlos Echeverry, aseguró que entre las cualidades del próximo ministro de Hacienda deben estar “que entienda lo que se puede y lo que no se puede hacer, y sobre todo lo que no se debe hacer”, y sostiene que hacer una reforma tributaria excesiva, por ejemplo, es completamente contraproducente. “Es como llevar a un paciente al quirófano, y eso solo se debe hacer cuando es completamente necesario”, dice Echeverry.



“Lo segundo es saber qué se debe hacer en el primer y segundo año; tercero, tener una historia que no sea fantasiosa. La mayor importancia en un ministro de Hacienda es la credibilidad, que se hará y que no se hará”, continúa.



En cuarto lugar, Echeverry asegura que es necesario que el ministro conozca las cifras a fondo, “que las entienda, que las sienta, que entienda muy bien que es mucho y qué es poco, y por último, que le diga de frente, sin tapujos, al Presidente la verdad, que no le tenga miedo ni al Congreso, y que le diga a la gente la verdad”.



Otra fuente, que ha ocupado cargos en el Emisor, la banca multilateral y a nivel de gobierno y centros de pensamiento, y que pidió no ser citada, enfatizó en que el Ministerio de Hacienda será uno de los más importantes cargos en el próximo gobierno, especialmente por los enormes retos en materia fiscal, en crecimiento y en empleo. “No es un cargo en el que se pueda improvisar o se pueda llegar a aprender”, dice.



Frente al perfil profesional, comenta que el nuevo o la nueva Minhacienda debería ser economista, con formación de posgrado, que tenga experiencia previa en el gobierno, con conocimiento a fondo del funcionamiento del presupuesto y la deuda, con experticia en política monetaria y fiscal. Y que además debe tener experiencia previa y buen manejo con el Congreso.



“Se requerirán reformas, por lo que la persona designada no sólo debe ser técnica y de alto prestigio, sino que debe tener inteligencia emocional para construir los necesarios consensos, debe ser un gran comunicador y debe tener la capacidad de liderar las discusiones que tendrán esas reformas, en la opinión pública y en el congreso”, añade la fuente.



Una mirada académica



Para Carlos Sepúlveda, decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario, “es importante que sea una persona con un conocimiento amplio de la economía colombiana, que tenga un relacionamiento estrecho con los organismo multilaterales y la banca internacional y que sea una persona que conozca de finanzas públicas”.



Para el académico, lo más importante es que el nuevo jefe de la cartera económica, Que sea una persona que genere tranquilidad a partir de su buen criterio técnico. Tener a alguien con el prestigio suficiente al frente de esa cartera lleva a que los mercados reacciones de una manera u otra”.



De otro parte, Jorge Iván González, profesor de la Universidad Externado y de la Universidad Nacional, asegura que lo más importante es que tenga una concepción de política económica clara.



“Si es hombre o si es mujer, o si es simpático es lo de menos. Lo primero es que acepte que la economía es política, tiene que tener eso claro. Y segundo, estamos en un momento en que el Estado está interviniendo y tiene que intervenir muchísimo, eso es keynesianismo, pero lo llamaría un keynesianismo verde, porque se necesita alguien que crea en el cambio climático, eso implica replantear algunas medidas frente a la matriz energética”, asegura.



