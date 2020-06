Las devoluciones empiezan a ser el desafío para las tiendas en línea

Con el crecimiento de las compras por internet, impulsadas por la coyuntura de la pandemia, aumentan las devoluciones de los productos. Solo el pasado 19 de junio, día sin IVA, el país alcanzó ventas totales de $5,4 billones, casi cuatro veces lo que facturaba el comercio en un día normal, y las ventas por plataformas electrónicas crecieron el 800%



Si bien el volumen de ventas que se presentó en el comercio electrónico se puede enmarcar como un gran hito encaminado a fortalecer la recuperación del comercio, tras la retadora coyuntura que atravesamos, las tiendas en línea deben robustecer y trabajar en protocolos claros y sencillos que les permitan lidiar y responder de manera acertada a las peticiones de devoluciones.



Las capacidades de la “logística inversa” o devoluciones no han sido totalmente desarrolladas y aún existen oportunidades para mejorar, así lo revela el estudio sobre “el futuro de la operación omnicanal” de Zebra –fabricante de softwares, hardware, RIFD e IOT para empresas–.



“Muchos minoristas parecen no estar del todo seguros de cómo mejorar sus procesos. De hecho, el 68% de los encuestados coinciden que las devoluciones de pedidos en línea son un desafío, y 2 de cada 10 lo ven como un desafío muy importante”, indica el documento.



De igual forma, los responsables de tomar decisiones están probando nuevas soluciones, como aprovechar la tienda como centro de retorno de productos. “No obstante, debido a las condiciones actuales (cierre de tiendas) y cuarentenas, para muchos no es posible ofrecer esta opción. Pero en condiciones normales, un contundente 70% de los ejecutivos encuestados coincidieron que cada vez más, los minoristas convertirán sus tiendas en centros de operación para dar lugar a dicho trámite”, precisa.



De acuerdo con el estudio de Zebra, la mayoría de los minoristas que en la actualidad no ofrecen envío gratis, devolución gratuita o envío en el mismo día, tienen como prioridad hacerlo.



“Teniendo en cuenta la coyuntura actual y lo que acontece en materia de e-commerce en el país, (cyberlunes el próximo 3 de julio y las próximas jornadas sin IVA del 3 y 19 de julio) se presenta como una oportunidad para que las tiendas en línea mejoren sus procesos de logística y devoluciones, apalancados en soluciones tecnológicas que les permitan prestar el mejor servicio posible y evitar que los compradores salgan de sus casas”, afirmó Andrés Ávila, Gerente de Marketing en Zebra Technologies.