Las doce obras de Bogotá que serían inauguradas este año

Casi ocho kilómetros de vías intervenidas y 137.864 metros cuadrados de espacio público nuevo, resumen las doce obras que el Distrito tiene programado entregar este mismo año.



(Lea: En Bogotá, 43 obras serían contratadas antes de que termine este año)

No obstante, el cronograma oficial del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) sufrió un par de cambios en el último mes, al encontrarse ad portas de que se venciera la fecha de entrega de dos proyectos en específico, que por el nivel de avance registrado en ese momento, evidenciaron que no alcanzarían a estar listos.



(Lea: Bogotá busca atraer inversionistas para proyectos de infraestructura)



Se trata de la segunda fase de la peatonalización de la carrera Séptima, en el centro de Bogotá, y de la construcción del puente de la calle 63 sobre la Avenida Boyacá.



LA SÉPTIMA



Esta obra que fue adjudicada en marzo del 2015, y ya había tenido cuatro prórrogas, debía ser entregada hoy 26 de septiembre, pero la semana pasada obtuvo una nueva reprogramación.



Según el cronograma del IDU, los 33.520 metro cuadrados de espacio público que se están haciendo y los 1,1 kilómetros de intervenciones que se extienden entre la Avenida Jiménez y la Calle 26, deberían haber culminado ya.



Sin embargo, en la última audiencia de pacto de cumplimiento entre los comerciantes de esta vía y el Distrito, que se realizó el pasado 18 de septiembre, se dijo que la obra estaría lista el próximo 15 de diciembre.



Además, según el IDU, hasta ese momento el nivel de avance del proyecto era del 52%, por lo que técnicamente, en dos meses y medio, se debería hacer el 48% restante.

Cabe recordar que este contrato fue cedido en diciembre de 2018 al Consorcio Santa Catalina, luego de que la anterior empresa encargada, Peatones GO, se declarara en quiebra.



Así mismo, la actual administración asegura que cuando recibieron la obra, en el 2016, esta no contaba con nueve estudios técnicos necesarios para darle continuidad, lo que paralizó el proyecto durante un año.



EL PUENTE DE LA 63

​

Septiembre también era el mes en el que se esperaba que estuviera lista esta obra, cuya inversión estimada es de $61.674 millones.



Sin embargo, este contrato también obtuvo una prorroga y ahora se espera que la entrega se haga en diciembre próximo.



El nivel de ejecución de este proyecto, junto a la ampliación de la calle 63 hasta la carrera 70, es del 65%. Por lo que el 35% que falta se debe lograr en un máximo de tres meses.



Según el IDU, la reprogramación se debe a que “la implementación del Plan de Manejo de Tránsito, fase 2, no permitió el arranque de las actividades de obras para el inicio del pilotaje y demás actividades sucesoras, por lo que el contratista tramitó a su cargo una solicitud de prórroga”.



OTRAS INTERVENCIONES



En octubre estaría lista la Avenida Ferrocarril en el tramo de las carreras 93 a la 100. Esta obra compromete 0,8 kilómetros de vía, 5.642 metros cuadrados de espacio público y una inyección de $26.584 millones.



En noviembre estaría lista la Avenida San Antonio, desde la avenida Boyacá hasta la autopista Norte, lo que tendría 2,2 kilómetros de longitud. Para esto se invirtieron $83.251 millones. Ese mismo mes, se culminaría el nuevo patio de Transmilenio en las Américas.



En diciembre, además de la Séptima y el puente de la calle 63, estaría lista la vía de acceso al barrio Amapolas en el oriente de la ciudad, la avenida La Sirena, la avenida El Rincón y la ampliación del portal Tunal.