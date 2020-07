Las empresas ganan oxígeno, pero siguen en dificultades

Si las empresas destinaran la totalidad de su caja para cumplir obligaciones en seguridad social, proveedores, sector financiero, contratos y compromisos con la Dian, podrían operar por 35 días.



(Caja de empresas mejoró en junio, pero algunas ya perdieron viabilidad).

El dato para el mes de junio es favorable y mejora respecto al resultado de abril (11 días) y de mayo (23 días).



Así lo muestra la Encuesta de Liquidez de las Empresas que presentó ayer la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi). Tiene en cuenta la respuesta de 200 empresas afiliadas a la Andi y Acoplasticos con ingresos operacionales en 2019 por $71,8 billones.



(Alta efectividad de tratamiento contra el coronavirus).



Para el Presidente de la Andi, Bruce Mac Master, “las medidas del Gobierno y la retoma de actividades y operaciones han dado oxígeno a las empresas. No obstante, esta Encuesta de Liquidez muestra que las compañías enfrentan una difícil situación, hay empresas en grandes problemas que requieren de grandes apoyos e incluso planes de salvamento”.



“Debemos pensar incluso en mecanismos de salvamento apoyados directamente con recursos públicos y enfocar los esfuerzos en la sostenibilidad de las empresas, que son motor de la economía y el empleo”, advirtió.



En vista de los problemas que enfrentan las empresas por la crisis, Mac Master recordó que el gremio ha propuesto una serie de medidas reunidas en un decálogo alrededor de #ApoyoLaEmpresaNacional.



El informe señala que en lo referente al sector industrial, se aprecia la misma situación que se presenta a nivel nacional.



En abril, las compañías manufactureras tenían 12 días para operar cumpliendo con todas sus obligaciones, en mayo esta cifra progresó a 21 días y el resultado en la entrega de junio de la Encuesta de liquidez alcanzó los 36 días, señala el informe.



La Andi señala que, como en las anteriores encuestas, la situación del sector empresarial no es homogénea.



“De un lado encontramos empresas con una coyuntura de marcada ilíquidez. Es el caso del el 20,6% de las empresas encuestadas donde la caja cubre solamente entre 1 y 8 días para operar”, explica.



Luego estarían el 10,8% entre 9 y 15 días y el 26,3% entre 16 y 30 días.



Así las cosas, el 57,7% tienen caja para operar un mes o menos.



Para el gremio, las mejores condiciones de caja se pueden explicar por varios factores: un mayor número de actividades productivas en funcionamiento, la reactivación de cadenas productivas y no sólo de sectores aislados, la racionalización de costos dentro de las empresas, ayudas proporcionadas por el sector financiero (periodos de gracias, prórrogas, entre otras), medidas del Gobierno Nacional como el día sin IVA y las ayudas como el subsidio a la nómina y a la prima, entre otros.



“Si bien la liquidez ha mejorado la situación sigue siendo apremiante, lo que pone de presente la necesidad de mantener las cadenas productivas operando, por supuesto, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad”, dice el análisis.



CAJA POR COMPROMISO



El estudio determina qué pasaría si la empresa dedicara la totalidad de la caja de la compañía a cumplir con cada uno de los compromisos de manera individual, dejando de cumplir con el resto de sus obligaciones, con información de los saldos actualizada y sin acudir a sobregiros bancarios ni pagar algún otro gasto.



Así, las compañías tienen caja por 98 días para cubrir el salario de los colaboradores. Ese dato en abril era de 33 días y en mayo de 47.



Por su parte, cuentan con caja por 89 días para cumplir con la nómina completa incluyendo los pagos de la seguridad social. En los dos meses anteriores eran 28 días para abril y 41 días para el quinto mes del año.



En el caso de los proveedores se tiene caja para pagar 76 días en junio, en tanto que en mayo ese indicador era de 36 días y en abril, apenas de 15. Por su parte, la liquidez llega a 102 días para cubrir los gastos fijos asociados a contratos tales como arrendamiento de oficinas, locales, bodegas, maquinaria, seguros, mantenimiento, servicios públicos y vigilancia, entre otros.



En mayo, lo disponible en la caja si la empresa fuera atender solo ese rubro alcanzaría para cubrir 49 días, en tanto que abril apenas fueron 34, según el reporte de la Andi.



En los préstamos adquiridos con el sector financiero 75 días. En mayo fueron 47 días, mientras que en el cuarto mes del año los empresarios respondieron que 16 días.



MENORES INGRESOS, DOLOR DE CABEZA PARA COMPAÑÍAS



Al tiempo que la Encuesta de la Andi evidencia una mejoría en materia de liquidez, la alerta sobre las dificultades que las empresas enfrentan se refleja en el desempeño de los ingresos operacionales.



Los resultados para el mes de mayo no son los mejores.



En el caso de la mayoría, el 72,8% de las organizaciones consultadas en el estudio del gremio indican una disminución en sus ventas.



Sobre el orden de la caída, el reporte es de 12,1% respecto a mayo del 2019. Por su parte, el 20,4% de las empresas manifestaron que sus ingresos de operación

aumentaron. Por último, el 6,8% de las empresas consultadas dijeron que los movimiento de sus negocios permanecieron iguales.