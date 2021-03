Las exportaciones de energía eléctrica aumentaron 40 veces

La emergencia sanitaria por la pandemia de la covid-19, y que llevó al aislamiento preventivo por casi cuatro meses en todo el territorio nacional, no fue obstáculo para que las exportaciones de energía eléctrica aumentaran 40 veces en el 2020.



Datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) indican que la venta de corriente eléctrica al exterior pasó de US$284.000 en el 2019 a US$11.469.000 en el 2020, lo que representa una variación de 3.938%.



El porcentaje llama la atención ya que si bien las exportaciones de electricidad venían de capa caída, sumado a un decrecimiento de más del 16% en la demanda de energía en el país, como consecuencia de la pandemia, no se esperaba que cuando las ventas de corriente al exterior retomaran su rumbo, estas fueran tan altas.



Para José Camilo Manzur, director ejecutivo de Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), es importante establecer como primer paso hacia qué país va la exportación de corriente eléctrica, y cuál es la cantidad de energía que se despacha hacia ese destino “para tener la referencia” y explicación de su venta.



“Si bien es cierto, que el citado incremento en la venta al exterior de energía es importante, las exportaciones siempre han sido cíclicas. Pero sin duda estas ventas al exterior de electricidad son claves para el país”, recalcó el líder gremial.



VENTAS IRREGULARES



En los mismos registros de exportaciones (2020) del Dane, se compara las ventas de corriente eléctrica al exterior de los últimos cinco años, y en los que se demuestra que no hay una constante en los despachos.



De acuerdo a los datos de la entidad en el 2015 (año en el que se registró un monto elevado de venta) se exportó corriente eléctrica por valor de US$59.477.000, en el 2016 fue de US$6.992.000, para el 2017 fue de US$435.000, en el 2018 fue de US$5.293.000; y como ya se mencionó en el 2019 fue de US$284.000 y en el 2020 de US$11.469.000



Así mismo, el Dane publicó recientemente los datos de exportaciones de enero del presente año, en donde las exportaciones de corriente eléctrica fueron de US$1.207.000.



Para ProColombia, el país posee un sistema eléctrico robusto, con oferta de energía suficiente para no solo atender la demanda, sino también para vender corriente eléctrica al exterior.



Según la entidad, dentro de este sector se incluyen las empresas dedicadas a la generación, distribución, transporte y comercialización de energía eléctrica, así como de aquellas compañías que fabrican y comercializan bienes, suministros, o prestan servicios similares.



ECUADOR, TOMA Y DAME



Aunque Colombia exporta corriente eléctrica a Panamá y Perú, el mayor comprador de electricidad nacional es Ecuador.



“Los intercambios de energía entre Colombia y el vecino país por ahora y desde 2003 han sido de corto plazo, día a día, según los precios de bolsa para exportar comparados de cada país”, señaló Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía).



La líder gremial explicó que las exportaciones a Ecuador en el 2019 fueron apenas de 5,8 GWh/Año, mientras que en el año 2020 fueron de 250 Gwh/año.



“Mientras en el primer semestre de 2020 dados nuestros niveles de embalse bajos importamos a valores históricos, se presentó un importante aporte para exportar durante los meses de noviembre y diciembre. Los aportes hídricos y el nivel del embalse alcanzaron los puntos más altos del año, en parte por el tema del Huracán Iota y las intensas lluvias por el fenómeno de La Niña”, dijo Fonseca.



Recalcó que las exportaciones han venido disminuyendo desde el 2015 y si sumamos el promedio de los años 2016 a 2019, son menores a las que ocurrieron en el solo mes de noviembre de 2020.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio