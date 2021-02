Las exportaciones en el 2020 retrocedieron cuatro años

Las exportaciones de Colombia durante 2020 registraron una caída del -21,4% en comparación con el 2019, cuando fueron den US$39.489 millones, de acuerdo con el reporte del Dane.



(Exportaciones colombianas cayeron 21,4% el año pasado).

Según la entidad, el año pasado, el país exportó US$31.056 millones, una cifra que el país no veía desde el 2016 cuando las ventas fueron de US$31.045 millones.



Y los resultados favorables del 2018 y de 2017 en las exportaciones US$41.831 millones y US$37.880 millones respectivamente quedaron opacados por el primer año de la pandemia.



Las ventas de combustibles y productos de las industrias extractivas fueron las que más desplome tuvieron durante el 2020 al finalizar en US$13.310 millones, una disminución del 39,5% frente al mismo periodo de 2019.



Este comportamiento obedeció principalmente a la caída en las ventas externas de Petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos (-45,2%), y que aportó 32,7 puntos porcentuales negativos.



El lado positivo en el comportamiento de las exportaciones estuvo por el lado de los agropecuarios, alimentos y bebidas que fueron US$7.873 millones y presentaron un crecimiento de 6,9%, frente al mismo periodo de 2019, como resultado principalmente de las mayores ventas de ganado bovino vivo (157,7%) que sumó 1,2 puntos porcentuales a la variación del grupo.



“Las exportaciones no mineras durante el 2020, sumaron US$14.610 millones y durante diciembre se vendieron US$1.548 millones, el valor más alto para este mes desde el 2007. Destacamos este comportamiento positivo, más teniendo en cuenta que el 2020 fue el año más difícil para el comercio exterior en el mundo. Y aún en medio de ese panorama, originado por la pandemia por la covid-19, las exportaciones no minero energéticas tuvieron un crecimiento destacado", explicó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo .



En el caso de las ventas externas del grupo de Manufacturas, estas registraron US$6.945 millones, lo que representa una disminución de 16,2%, frente a enero-diciembre 2019, por la caída en las exportaciones de artículos manufacturados, clasificados principalmente según el material (-20,1%) y de maquinaria y equipo de transporte (-24,5%), que aportaron en conjunto 9,8 puntos porcentuales negativos a la variación del grupo.



“El mayor golpe en las exportaciones lo tuvieron los productos mineros y extractivos y las manufacturas. Se espera que el comercio global crezca en 2021 y que las tendencias en petróleo y carbón empiecen a ser positivas al reactivar la economía global, lo cual es beneficioso para Colombia y también lo que pase en la logística tendrá su efecto en el crecimiento, por ahora lo vemos en los fletes y en la falta de contenedores para transportar las mercancías”, explicó Javier Díaz Molina, presidente de Analdex.



El aumento de las exportaciones del grupo Otros sectores con 60,4%, se explicó fundamentalmente por el incremento en las ventas de oro no monetario que contribuyó con 61,9 puntos porcentuales a la variación del grupo.



MÁS NO MINEROS A EE.UU



Las exportaciones no minero energéticas desde Colombia hacia Estados Unidos registraron un incremento del 10,2% en 2020, el mejor comportamiento en este sector desde el año 2013 cuando se registraron ventas por US$5.344 millones.



El año pasado el país vendió en productos no mineros a Estados Unidos US$5.373 millones, un 10,2% más frente al mismo período de 2019 cuando fueron de US$4.878,1 millones, en 2012 fueron 28,6% del total de ventas a Estados Unidos, en 2017 fueron de 48%; y en 2020 representaron el 60,2% del total.



“Celebramos el ritmo positivo con el que continúan las exportaciones de agroalimentarios y el repunte de las manufacturas al cierre del año. Esto demuestra que el plan de reactivación económica en exportaciones está dando resultados. Este 2021 vamos por más oportunidades y ventas internacionales, en más mercados y canales, para consolidar al país como un proveedor mundial”, apuntó Flavia Santoro, presidenta de ProColombia.



EE.UU. SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL SOCIO COMERCIAL



Según las cifras del Dane, el total de las exportaciones hacia Estados Unidos en 2020 fue de US$ 8.923,0 millones, un 22,5% menos frente a los US$ 11.520,1 millones en 2019 y se explica por la reducción del 46,6% en las ventas mineras.



“A pesar de la difícil situación del comercio internacional impactada por las restricciones de la pandemia, las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos mostraron un buen comportamiento”, explicó María Claudia Lacouture, directora ejecutiva de AmCham Colombia. De acuerdo con el análisis de AmCham Colombia.



Los departamentos que más exportan hacia EE. UU. han sido: Antioquia; Bogotá; Cundinamarca; Valle del Cauca; Atlántico y Caldas.