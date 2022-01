‘Exportaciones y mayor demanda, oportunidades para este 2022’: decanos

Con el comienzo de 2022 son varios los retos que se acercan para la economía desde la percepción de la academia. Entre ellos figuran la recuperación del empleo, de la informalidad y la pobreza y controlar los niveles de inflación, a lo que se suma además la coyuntura del año electoral.



Portafolio consultó a los decanos y directores de la carrera de economía de las principales universidades del país en las regiones sobre su perspectiva en este tema e indagó con ellos sobre ¿cuáles son los principales desafíos y oportunidades que cree que la economía tiene para este año?



Los académicos son: Ramiro Guerrero, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la U. Icesi (Cali); Andrés Vargas, director del departamento de Economía de la U. del Norte (Barranquilla); Rafael Viana, director de la Escuela de Economía y Administración de la U. Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga); y César Tamayo, decano de la Escuela de Economía y Finanzas de la U. Eafit (Medellín).



Los dos principales desafíos que enfrenta hoy la economía son: la inflación mundial y la incertidumbre electoral en la primera mitad del año. La inflación probablemente implicará alzas en las tasas de interés en Estados Unidos, lo cual detendrá la llegada de inversiones extranjeras de portafolio hacia Colombia y mantendrá el peso devaluado. Las tasas de interés también subirán en el país, lo cual puede atenuar el rebote fuerte que actualmente tiene la actividad productiva. La incertidumbre electoral, por otro lado, posiblemente lleve al aplazamiento de algunas inversiones por algunos meses, y algo de especulación cambiaria.



Los altos precios de los productos de exportación seguirán siendo una oportunidad, más aún con un precio del dólar alto. Así mismo, la migración venezolana es otra de las oportunidades que tiene la economía, pues ampliará la fuerza laboral y permitirá ampliar la capacidad productiva del país, y también la demanda, en un contexto en que la economía crece a buen ritmo por encima de los niveles que se tenían en el escenario pre-pandemia.



El principal desafío para el año 2022 está en consolidar el mercado laboral, y esto implica no solamente en relación con la tasa de desempleo, sino también en lo que tiene que ver con las tasas de informalidad. Pero, sobretodo, se necesita trabajar en lograr que el mercado laboral sea más inclusivo. Es decir, que las brechas que existen y que se han agudizado en diferentes niveles, entre la población educada y la menos educada, entre hombres y mujeres; y entre jóvenes y adultos, se cierren. Ese es un elemento fundamental para que contribuya a la reducción de la pobreza, que es el otro gran objetivo que tenemos para este año.



Este es un año de recuperación económica, no solo en Colombia sino en muchos países del mundo, y eso significa no solamente la recuperación de algunos mercados, sino también la posibilidad de acceder a otros dado que se están expandiendo. Es algo que se ha venido viendo en un desempeño favorable de las exportaciones, en particular las no mineroenergéticas. Es un entorno externo que ha sido favorable en especial por el crecimiento de la demanda.



Hay un tema fundamental que estamos perdiendo en el crecimiento económico, y es la reactivación del empleo, esto es ahora lo más importante. Pero también otra cuestión fundamental que estamos viendo ahora, no solo en la economía nacional, sino también en la global son los niveles de inflación. Esto hace que nos enfrentemos a un problema entre el control de la inflación y la generación de empleo. Además, tenemos una coyuntura especial este año que son las elecciones, y todo lo que trae consigo un año electoral.



Como economía estamos en medio de un ciclo, nos encontramos saliendo de una crisis y tenemos en este momento la oportunidad de consolidar el crecimiento de nuestra economía nacional, una vez pasada la pandemia. Hay que mirar alternativas, con todo lo que viene sucediendo con ómicron yo creo que no vendrán más cierres, pero los expertos en materia de salud consideran que a futuro pueden venir otras crisis. La gran oportunidad es el aprendizaje que nos ha dejado la pandemia para abordar esta problemática a futuro y que no cause estragos en la economía.



El desafío mas importante que tiene la economía colombiana en 2022 es sacar a 700.000 personas de la pobreza. Más o menos a ese ritmo estábamos reduciendo la pobreza -en promedio- en la década 2005-2014 y es apremiante regresar a esa senda. Para ello necesitaremos crecimiento y empleo; minimizar los obstáculos de las empresas. En segundo lugar, necesitaremos un sistema de impuestos y transferencias más progresivo. Ambas cosas probablemente requieran cambios legislativos y liderazgo desde la institucionalidad económica y social (MinHacienda, DNP, MinTrabajo). Finalmente necesitaremos defender y mantener la independencia de un banco central que nos permita disipar los vientos inflacionarios que soplan por todo el mundo.



Por otro lado, Colombia está sobresaliendo en la región por su rápida recuperación. Si aprovechamos la oportunidad de elegir la sensatez, el crecimiento y el empleo sobre el populismo, podríamos tener además la oportunidad de destacarnos como el foco de atracción de la inversión internacional en América Latina.



