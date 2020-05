Las ferias y fiestas de junio: este año no habrá ‘rodadita’

La llegada del coronavirus al país ha significado un gran desafío para todos los sectores de la economía incluido el turismo, quizá uno de los más afectados.



La avalancha de ferias y fiestas que se registran durante junio y que no se realizaran este año, tienen preocupados a las autoridades locales, e incluso al sector privado, porque el cierre implicará dejar de recibir un buen volumen de recursos que ayudarían a dimanizar la economías locales.

Sin embargo, aunque el Carnaval de Barranquilla y otras fiestas se lograron realizar a principio de año, ya en abril, otros importantes eventos como la Feria del Libro en Bogotá tuvieron que adaptarse a un formato virtual. En este sentido, las festividades que empiezan su temporada fuerte a partir de junio aún se debaten entre el aplazamiento o la celebración virtual.



EL SAN PEDRO EN NEIVA



Atendiendo a los lineamientos del Gobierno Nacional, los bailes, música y desfiles que anualmente se realizan en las fiestas de San Pedro compuestas por el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en Neiva, no tendrán lugar este año, según lo informó el gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, a mediados de marzo.



Sin embargo, Daniel Sanz, secretario de Cultura y Turismo de Neiva manifestó que pensando en el Plan Especial de Salvaguarda que se proyecta realizar, “lo previsto por la Secretaría es adelantar algunas de las actividades más importantes con una estrategia online. Estas serán las que presenten mayor valor cultural y de tradiciones”.



Este festival, que se realiza usualmente en los últimos fines de semana de junio, genera cerca de 5.000 empleos directos y 15.000 indirectos en la ciudad. Asimismo, los datos de Corposanpedro estimaron que durante la celebración de 2019 se movilizó en el puente de San Pedro un valor aproximado a los $56.352 millones entre gastos de consumo de 670.000 asistentes (53,5%), pagos por el aprovechamiento temporal por el espacio público (36,6%) y a las inversiones y patrocinios (9,8%).



Además Sanz anota que “los gastos de consumo que tuvieron un promedio de $45.000 al día por asistente, estuvieron destinados principalmente a la adquisición de bienes y servicios de consumo, y de objetos y recordatorios, dineros que quedaron en manos de las empresas de bienes y servicios comerciales de la región”.



FIESTAS DEL MAR



La ciudad de Santa Marta, en la Costa Caribe colombiana también se encontraría, en condiciones normales, próxima a realizar su tradicional celebración conocida como las Fiestas del Mar. Sin embargo este año, la celebración de la festividad es incierto.



De acuerdo con los datos proporcionados por la Secretaría de Turismo del Magdalena, la versión número 58 del compromiso, realizada en el año 2018 tuvo un aforo de 211.340 asistentes aproximadamente entre samarios y turistas. Asimismo, 3.352 artistas se beneficiaron de los diferentes eventos, y se generaron 453 empleos directos y 995 empleos indirectos.



Sin embargo en el 2020, el cronograma que incluye la fiesta de verano, el festival de juglares vallenatos, el desfile folclórico, el festival de cocina tradicional entre otros, no contarán con la presencia de personas por cuenta del coronavirus.



TORNEO INTERNACIONAL DEL JOROPO



“Estas fiestas representan nuestra cultura, desarrollo económico, turismo masivo y generación de empleo”, manifiesta Heidy Villalba Subdirectora Turismo de la gobernación del Meta para referirse al Torneo Internacional del Joropo típico de Villavicencio.



Las cifras del Sistema de Información Turística del Meta revelaron que el año pasado un aproximado de 35.586 personas disfrutó de las diferentes actividades desarrolladas en el parque Las Malocas desde el 27 al 30 de junio.



Asimismo, sectores asociados al turismo como los hoteles tuvieron durante esa temporada una ocupación del 38% tanto en los establecimientos afiliados al gremio como en otros que están por fuera.



Y el conjunto de actividades como las cabalgatas, la oferta gastronómica, los eventos de coleo y la movilización artesanal generaron aproximadamente 650 empleos directos y 300 empleos indirectos.



FERIA DE LAS FLORES



“No pararemos la realización de la Feria de las Flores, sin embargo, no será la acostumbrada de multitudes, utilizaremos tecnología, seremos creativos. No vamos a dejar que nuestros campesinos pierdan la producción de flores porque de eso viven. Vamos a pensar en estrategias como carrozas que viajen por toda la ciudad”, informó a finales de abril, Daniel Quintero, alcalde de Medellín.



Sin embargo, a pesar de que las feria se realice por transmisión online, las pérdidas para las ciudad son significativas. El año pasado, la festividad más importante de la capital antioqueña dejó solo en ocupación hotelera un valor aproximado a los US$22,4 millones, según las cifras de Situr, el Observatorio de Turismo de Medellín. De acuerdo con la medición, el 77,7% de los establecimientos de alojamiento estuvieron ocupados durante esta temporada.



Además, Migración Colombia informó que a la ciudad ingresaron un total de 28.213 personas entre el 2 y el 11 de agosto del 2019, de las cuales el 52,3% fueron visitantes colombianos y el 47,7% fueron personas provenientes de otros países especialmente, de Estados Unidos (3%), Panamá (13%) España (10%) y México (9%).