Las financieras tecnológicas les quitan mercado a la banca tradicional

El crédito digital crece con fuerza en el país. Las financieras tecnológicas, también conocidas como Fintech, han ubicado a Colombia como la tercera en importancia en este ecosistema en la región, solo por detrás de Brasil y México.



Sempli, es una de las 180 Fintech colombianas que se destacan en el mercado de financiación de pequeñas y medianas empresas. A la fecha, ha acompañado más de 400 firmas nacionales, a las cuales les ha desembolsado alrededor de 58.000 millones de pesos.



Portafolio.co habló con Esteban Velasco y Felipe Llano, cofundadores de Sempli, sobre cómo estos servicios financieros han ganado terreno en el mercado nacional.

¿Qué ha pasado en el ecosistema fintech para desencadenar este crecimiento en el país?

Esteban: Lo que ha habido en los últimos tres años es la materialización de empresas que han abierto un camino a seguir. Eso hace que Colombia hoy sea el tercer país en América Latina en creación de empresas digitales en el sector financiero, a partir de un concepto que es la experiencia al cliente.



Todo tiene que ver con la dinámica en función de nuevos empresarios y emprendedores que tienen una lectura más madura del mercado, que quieren adoptar soluciones más ágiles, versátiles, más amplias. Puedes ver ahora temas de seguros en línea, pasarelas de pago, de préstamo, billeteras, monederos, etc.



No es lo mismo cómo consumíamos productos y servicios financieros las personas y las empresas hace cinco años a como estamos consumiendo hoy. Ahora estamos consumiendo más digital, hoy las personas están valorando el tiempo y los esquemas colaborativos.



¿La banca tradicional no ofrece ya estos servicios?



Felipe: La actividad financiera está concentrada en lo oferta del producto, la fidelidad, la forma de entregarlo, ligada en unas condiciones absolutamente marcadas, cero flexibles, con muy poca opción digital.



Acá no basta con hacer una simple renovación a una página web para decir estamos siendo digitales, necesitamos unos procesos, una tecnología, una forma totalmente diferente de abordar la pequeña y mediana empresa para poder ofrecer un producto de crédito 100% digital.



Eso también crea un ambiente propicio para entrar y romper esquemas, flujos y, a partir de ahí, construir con tecnología y con una experiencia espectacular un producto de financiación con adopción importante.



¿Qué tipo de empresas atienden?



Esteban: Empresas que tengan una facturación anual de 300 millones de pesos. Hay un segmento importante que está por encima de este nivel.



Principalmente nos piden recursos que oscilan entre 30 y 300 millones de pesos para tres temas: crecimiento y expansión, ese tipo de crédito para nosotros representa el 50 por ciento del volumen de operaciones que hacemos; operaciones de corto plazo o de capital de trabajo, ese es un 40 por ciento de nuestra cartera; y el tercer bloque es de sustitución de pasivos.



¿En qué sectores se concentran esas empresas?



Esteban: El bloque de compañías que más atendemos son las de servicios. Hoy por hoy nos encontramos que cerca del 70 por ciento de nuestro portafolio está en compañías de desarrollo de software, ingenieros, arquitectos, abogados, servicios de limpieza, entre otros. También hay compañías de carácter más productivo o industrial, aproximadamente un 30 por ciento de nuestro portafolio está allí y un 10 por ciento en compañías de carácter más comercial.



Hoy estamos en nueve ciudades del país, aproximadamente el 90 por ciento de las operaciones están concentradas entre Bogotá y Medellín.



¿Cuáles han sido las claves de su crecimiento?



Felipe: Siempre velamos para que nuestros clientes tengan toda la información que necesitan, para que tengan absolutamente claro lo que quieren saber. Les explicamos las tasas de interés.



Logramos que un proceso que es frustrante para la pequeña y mediana empresa, que implica hacer fila, ir a un banco, hacer varias vueltas, actualizar información y esperar meses para que den respuesta de un crédito, sea ágil y rápido a través de una plataforma que está disponible toda la semana las 24 horas del día.



Entonces el pilar fundamental de la experiencia es muy importante para nosotros, para la oferta de producto.



¿Cuál es su principal reto del ecosistema fintech?



Esteban: Somos una empresa de tecnología y tenemos que estar velando para que los procesos sean mejores, más rápidos y más eficientes para poder atender esa demanda creciente. El término fintech o el crédito digital es un tema que para nosotros es del día a día, pero la adopción tecnológica y el posicionamiento que se está logrando hará que la adopción de productos como el nuestro se incremente.



¿Cómo han buscado los recursos para apalancar a las empresas?



Felipe: Nosotros hemos levantado a la fecha 16 millones de dólares que provienen de inversionistas institucionales y privados, como el Banco Interamericano de desarrollo, Bancoldex, Ruta N, entre otros, esos recursos nos han permitido llegar a nosotros donde estamos actualmente.