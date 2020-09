Las ‘fintech’ le ponen el acelerador al ‘nanocrédito’

Aunque el nanocrédito no existe jurídicamente, como sí el microcrédito, esta figura está creciendo rápidamente de la mano del mundo de las fintech y se convierte en la opción para pagar necesidades urgentes de las personas, especialmente de quienes no tienen acceso a canales financieros tradicionales.



En Colombia ya hay 40 entidades que se dedican a este tipo de préstamos que van de $50.000 a $500.000 y aunque ofrecen una tasa de interés que puede ir hasta el límite estipulado por la Superintendencia Financiera, también pretenden ser una alternativa del mal llamado crédito ‘gota a gota’.



Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech y de laAlianza Fintech Iberoamérica dice que el nanocrédito es una forma de mencionar comercialmente a los créditos de consumo de bajo monto. Además, señala que el promedio de colocación de crédito digital para personas naturales es de $300.000 y esos recursos “la gente los pide para pagar los servicios públicos o pequeñas obligaciones”.



Y considera que esta modalidad también “es un fenómeno de inclusión pues no es materia de los actores financieros tradicionales”.



Gente informal o profesionales independientes a los que se les ha disminuido sus ingresos encuentran en el nanocrédito liquidez.



Las fintech que se dedican a prestar pequeñas sumas se apalancan con recursos propios en sus primeras etapas y luego, como ha sucedido en muchos casos de éxito obtienen financiación de fondos de inversión o de ventures capital (financiación de emprendimientos).



Además, estas entidades están vigiladas por la Superintendencia de Industria y Comercio.



En materia de análisis de riesgos esas fintech aprovechan su fortaleza en el análisis del big data y además muchas ya utilizan herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y machine learning para determinar los potenciales riesgos de impago. Además, varias contratan información y paquetes de consulta a las grandes centrales de riesgo, señala Rincón.



LOS NONOCRÉDITOS DE CAPITAL POCKET



Una de las entidades que han surgido para ofrecer nanocréditos es Capital Pocket, una billetera móvil con varios servicios transaccionales para promover el uso de canales financieros digitales y brazo AM Capital.



La aplicación, 100% digital, también permite monetizar puntos en planes de incentivos de venta directa, transfiere saldos entre usuarios, hacer giros nacionales y próximamente internacionales, reservar fondos entre usuarios para un objetivo (vaca), pago de servicios públicos, recargas móviles, recarga de tarjetas de movilidad, tarjeta personal para compras electrónicas, físicas y retiro en cajeros electrónicos y pagos a través de código QR, señala Alexis Aronategui, Director de Capital Pocket.



El ejecutivo señala que las personas de escasos recursos son cumplidos con los pagos y el índice de incumplimento es bajo, entre el 2 y 4%. Anuncia que con AM Capital el objetivo es convertirlo en neobanco y acercarlo con Capital Pocket.



Las metas son ambiciosas, pues aspiran tener unos 15 millones de usuarios en todo el país a los que se les impacte positivamente con nanocréditos.