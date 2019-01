'Las inversiones en transporte crecerían 62,2% en el 2019'

Este año pinta bien para la inversión y ejecución de obras de infraestructura en Colombia, sobre todo en las regiones.



Eso le reveló a este diario Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, quien también destacó que los recursos del Gobierno para el sector transporte crecerían 62,2% para este año.

¿Avanzará la infraestructura en el 2019?



Respecto a lo sucedido en 2018, el presente año sugiere un nivel de incertidumbre bajo en términos políticos y económicos. Esto es positivo, porque estabiliza las expectativas y genera un ambiente propicio para tomar decisiones efectivas y oportunas y así avanzar en los proyectos de infraestructura.



Contrario a lo que sucedía el año pasado, en el nivel nacional, las decisiones estratégicas no estarán interrumpidas por ciclos electorales ni por la disponibilidad fiscal de la Nación. Ambas situaciones ya fueron resueltas con el inicio de la administración del presidente Duque y con la sanción de la Ley de Financiamiento, a pesar de que esta no alcanzó la meta de recaudo esperada por el Gobierno.



¿Cómo se comportará la inversión en el sector en este año?



El desempeño del Indicador de Inversiones en Obras Civiles durante 2018 confirma que la incertidumbre por la que atravesó el país incidió en la dinámica del mismo. Como es bien sabido, el programa 4G, que tiene una participación muy importante en el portafolio de obras que se está ejecutando, se vio afectado al no lograr la materialización de los cierres financieros que están pendientes. Lo anterior, sumado a las dificultades que se venían presentando en la gestión del día a día de los contratos en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).



Ahora bien, dado que 2019 presenta un panorama político y económico más cierto, compartimos la expectativa del gobierno de lograr, en el primer semestre del año hasta seis cierres financieros del programa 4G. Alcanzar esta meta es fundamental para los concesionarios, pues es la única forma de garantizar que cuentan con los recursos para adelantar las obras sin contratiempos de liquidez y así contribuir al repunte de la economía.



¿Cómo lee las noticias que ha tenido el sector en lo que va del año?



Es evidente que hoy existe un ambiente que favorece la toma de decisiones orientadas a dinamizar los proyectos de infraestructura. Por lo menos, así lo ha hecho ver la Ministra de Transporte, quien antes de completar el primer mes de 2019 ya anunció el compromiso del gobierno con sacar adelante el tramo III de la Ruta del Sol y convocó la licitación de cinco contratos para terminar el proyecto denominado Cruce de la Cordillera Central, el cual incluye el Túnel de la Línea.



En este mismo sentido, no se puede dejar de resaltar como positivo que el Gobierno haya anunciado hacer efectivo un segundo pago a los acreedores de Ruta del Sol tramo II. Este hecho es, sin duda, una noticia que envía una señal positiva a otros actores que, como los financiadores, son definitivos en la ejecución de las obras civiles.



¿Qué otras inversiones se vienen para 2019, además de las 4G?



Más allá de lo que suceda con el programa 4G, el 2019 será un año importante en materia de inversión. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Hacienda, el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2019 asignó algo más de $7 billones para inversión al sector transporte. Esta cifra equivale a un incremento de 62,2% frente al monto destinado para esta partida el año pasado. Así las cosas, y si se mantiene la disciplina fiscal que ha caracterizado al sector en los últimos años, estos recursos deben entrar a sumar en las cuentas nacionales, y de esa manera contribuyen al crecimiento de la economía este año que comienza.



¿Qué se viene para las regiones en materia de infraestructura?



No se debe dejar de lado que las entidades territoriales están en su último año de gobierno, razón por la cual la vigencia 2019 es muy importante en materia de ejecución. Prueba de esto es Bogotá donde, en la actualidad, se están ejecutando inversiones cercanas a los $5 billones, de acuerdo con el presupuesto aprobado por el Concejo Distrital para la Secretaria de Movilidad, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la Unidad de Mantenimiento Vial.



Si a eso se suman los presupuestos de obras civiles distintos a transporte, el monto de inversión a ejecutar en el presente año es aún mayor y podría alcanzar cerca de $11 billones en la capital del país. Lo anterior teniendo en cuenta que la inversión asignada a Secretaria de Educación, el Fondo Financiero Distrital de Salud y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte asciende a $7,3 billones.



Dicho lo anterior, podemos hablar de megainversiones en el nivel regional.



María Camila González Olarte