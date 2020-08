Las jornadas de descuento no garantizan la reactivación de la demanda

Cuando termine este segundo semestre en el país, se habrán llevado a cabo alrededor de ocho jornadas de descuentos durante este periodo, entre las que se encuentran el día sin IVA, el Cyberlunes, el Black Friday y el HotSale. No obstante, estos beneficios a los consumidores no necesariamente van a garantizar que la demanda se reactive, teniendo en cuenta que la coyuntura económica actual por la pandemia ha hecho de los colombianos personas más racionales al momento de gastar.



Así lo explica Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar, al señalar que si bien en este momento muchas categorías, mayormente las durables y semidurables, tienen unos ‘stock’ altos y una forma de generar liquidez de acuerdo a su caja puede ser vender más barato o vender por debajo de costo, eso no necesariamente va a asegurar que la demanda se reactive. “La activación de la demanda de cada categoría depende de que efectivamente haya una demanda en la misma”, sostiene.



En ese sentido, Herrera comenta que durante la pandemia se ha vivido cuatro momentos de consumo: compras de bunker, de adaptación, de retorno y finalmente de venganza.



“En el primer momento se dio cuando la gente salió a comprar antes de quedar aislada, luego vinieron las compras de adaptación donde la demanda se dio en productos para estar encerrados tales como sillas, computadores, escritorios, televisores, entro otros, porque estar en aislamiento genera unas condiciones distintas en la vivienda”, indica.



En tercer lugar, de acuerdo con Herrera, están las compras de retorno que han estado encaminadas a la adquisición de ropa especial para la protección y de vehículos. Finalmente, en las compras de venganza se hace el gasto que siempre se ha querido hacer.



Sin embargo, advierte que en este momento la mayoría de las compras se están haciendo por razones distintas al precio. “Los precios vienen cayendo como razón de compra en las últimas siete semanas de manera muy importante porque la gente no le está dando importancia como a lo que realmente necesita", precisa.



En esa línea, Marta Lucía Restrepo, directora de posgrados de marketing del Colegio de Estudios Superiores de Administración (Cesa), dice que el tema pasa por lo que realmente la gente necesita en medio de esta coyuntura.



“La gente está comprando lo que le genera bienestar, cosas y objetos en educación, salud, en confort dentro de la casa, que se convirtió en un espacio no solo para la convivencia sino ahora para el trabajo, para la educación y para el acompañamiento de los menores”, dice.



Restrepo agrega además que un entorno en el que se llama a la mesura, al cuidado del efectivo y al cuidado de los medios de pago, las personas analizan mejor lo que necesitan en este momento.



“Todas estas situaciones que se están discutiendo debe llevarnos a pensar a que tenemos que consumir con una racionalidad meridiana y eso lo está pensando la gente. En la medida en que las personas son mucho mas racionales en la utilización de los recursos económicos dicen cosas como: ‘yo no necesito esto así esté en muy buen descuento’”, afirma.



Y añade que “lo que tenemos que replantear es que esos canjes, los beneficios, esos descuentos que pueda generar un producto es para una mejor calidad de vida, porque estamos en un país donde hemos perdido casi cinco millones de empleos”.



