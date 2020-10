Las medidas que regirán en Bogotá para la celebración del Halloween

Con una invitación a celebrar el Halloween en casa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, entregó las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus este fin de semana.



“Este año el Halloween se celebra en casa. Invitamos a todas las familias a inventarse disfraces; a que armen su propia ruta del tesoro para descubrir los dulces en familia, o a celebrar con otros niños virtualmente. La creatividad nos llama y es una oportunidad perfecta para demostrar que con cultura ciudadana también podemos divertirnos”, expresó la Alcaldesa.



Así las cosas, según los lineamientos expedidos por Secretaría de Salud del distrito, en la circular 065, no se recomienda participar en el tradicional “dulce o truco”, en el que se entregan dulces a los niños y niñas que van puerta a puerta con sus tradicionales estribillos. Tampoco es aconsejable asistir a fiestas de disfraces que se realizan en interiores o en centro comerciales.



De igual forma, se recomendó adelantar actividades en casa o reuniones virtuales, aprovechar la fecha para disfrazarse en familia y hacer de esta noche una buena excusa para tener una tertulia de cuentos, disfrutar una buena película o un juego de mesa.



El Distrito impondrá multas a personas y suspensión de la actividad comercial a establecimientos que incumplan las normas de bioseguridad o incurran en acciones que pongan en riesgo la salud de los ciudadanos.



Cualquier fiesta clandestina o eventos que generen aglomeraciones se podrá denunciar en la línea 123.



La violación de las reglamentaciones establecidas por parte de las autoridades conlleva sanciones desde comparendo tipo 4 por parte de la Policía, el cual es de 32 SMDLV, la participación obligatoria en servicio comunitario o actividades pedagógicas de convivencia y suspensiones de las actividades comerciales de los establecimientos.



En materia de salud, igualmente se le ha pedido a la ciudadanía:

• Identificar a las personas que tengan síntomas de COVID-19 y asegurar su aislamiento.

• Tanto en esta celebración, como en las posteriores al Halloween, se deben mantener las buenas prácticas de bioseguridad como el lavado frecuente de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social.

• No es aconsejable que los menores de 2 años utilicen tapabocas; y los niños entre los 2 y los 5 años deben usarlo sólo en caso de que estén en contacto con personas enfermas o en lugares de alto tránsito.

• No se recomienda reemplazar el tapabocas por máscaras, en especial en niños menores de 5 años.



“Del mismo modo que lo logramos en otros momentos de la pandemia, esta celebración la podremos disfrutar de manera segura en casa, sobre todo por la salud de las niñas y los niños. Optemos por actividades que no sean riesgosas. No llevemos a los niños a pedir dulces y tampoco se los entreguemos; la cultura ciudadana es clave para prevenir el contagio”, afirmó el secretario de Salud, Alejandro Gómez.