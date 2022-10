Las mejores universidades del mundo y no hay ninguna colombiana

La revista estadounidense US News & World Report hizo público su noveno ranking anual de las mejores universidades del mundo en 2022. El listado incluye a más de 200 universidades de 95 países.



El listado tiene en cuenta el impacto académico general de las universidades en diferentes disciplinas. Allí se evalúan métricas como la reputación de la investigación, las publicaciones de las facultades y la cooperación internacional.

“Las universidades se volvieron elegibles para ubicarse en el ranking general si se ubicaron entre las 250 mejores escuelas evaluadas en una encuesta de reputación global o si publicaron al menos 1.250 artículos entre 2016 y 2020″, explican.

Esta es la primera vez que China supera a Estados Unidos en cuanto al número de universidades en el ranking, con 338 presentes frente a 280. Sin embargo, las instituciones académicas del país norteamericano siguen liderando el listado, con 8 universidades en el top 10.

Una vez más, la Universidad de Harvard ocupa el primer puesto del listado. Las otras cinco siguientes están en el mismo orden de 2021: el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), la Universidad de Stanford en California, la Universidad de California-Berkeley y la Universidad de Oxford.



Las mejores 10 universidades del mundo

1) Universidad de Harvard (EE. UU.)



2) Instituto de Tecnología de Massachusetts (EE. UU.)



3) Universidad de Stanford (EE. UU.)



4) Universidad de California-Berkeley (EE. UU.)



5) Universidad de Oxford (Reino Unido)



6) Universidad de Washington–Seattle (EE. UU.)



7) Universidad de Columbia (EE. UU.)



8) Universidad de Cambridge (Reino Unido)



9) Instituto de Tecnología de California (EE. UU.)



10) Universidad Johns Hopkins (EE.UU)

Ahora bien, en el caso de América Latina se incluyeron 105 universidades de la región pero ninguna está dentro de las primeras 100. Se destacan instituciones brasileñas, chilenas y mexicanas. En el caso de Colombia, ninguna de sus instituciones educativas entró en el listado.



Las 10 mejores universidades en América Latina

1) Universidad de Sao Paulo (Brasil)



2) Universidad Estadual de Campinas (Brasil)



3) Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)



4) Universidad de Chile (Chile)



5) Universidad Nacional Autónoma de México (México)



6) Universidad Federal do Rio de Janeiro (Brasil)



7) Universidad de Buenos Aires (Argentina)



8) Universidad Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)



9) Universidad Federal de Minas Gerais (Brasil)



10) Universidad Estadual Paulista (Brasil)

PORTAFOLIO