‘Las mujeres deben ser las protagonistas de la recuperación’

Con un aumento histórico del desempleo femenino y un golpe más fuerte para ellas en términos económicos y cargas domésticas, las mujeres deben ser el foco de la reactivación.



Eso dice Gheidy Gallo, consejera presidencial para la equidad de la mujer, quien habló de la agenda que tiene el Gobierno para este año en esa materia.



El Gobierno lanzó un plan de reactivación, pero habría más empleos para hombres, ¿qué hacer para incluir más mujeres ahí?



Tomamos la decisión de volver transversal ese enfoque de género en el plan de reactivación del país y lanzamos una directiva presidencial. Con eso, todas las entidades del Gobierno tienen la instrucción de trabajar en programas y estrategias que mantengan el empleo femenino, que en la generación de nuevos puestos tenga haya una participación de mujeres y promover el emprendimiento.



Actualmente estamos diseñando esos planes con el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Vivienda y con el Ministerio de Minas y Energía. También tenemos el acompañamiento del sector privado.



Otra estrategia que estamos trabajando es en el campo y la paz con legalidad, en conjunto con la SAC y el Ministerio de Agricultura, que se llama Iniciativa Nacional para la Equidad, el Emprendimiento y la Seguridad de las mujeres en sectores rurales (Inés).

La otra estrategia es Generación de Empleo y Emprendimiento, mujeres activas (Gema), que es para promover el emprendimiento en mujeres urbanas.



Teniendo en cuenta ese panorama, ¿cuáles son las metas que tienen en generación de empleo femenino para este año?

​

En este momento estamos trabajando con 15 entidades construyendo estos indicadores, que esperamos tener listos este mes.



¿Qué balance hace de la agenda de equidad de género en el último periodo legislativo?



El año pasado se aprobaron cuatro leyes que son de la mayor importancia.

La primera es la ley de emprendimiento, que incluye medidas fundamentales para la reactivación, como el caso del fortalecimiento del ‘Fondo mujer emprende’, que tiene como objetivo promover y financiar, y apoyar y formalizar los emprendimientos de mujeres.



En el caso de regalías se estableció por primera vez en la historia del país que cuando los mandatarios regionales estructuren proyectos, estos deben tener enfoque de género.

En tercer lugar, el Programa de Ayudas al Empleo Formal (Paef) quedó una medida diferenciada de subsidio de los hombres del 40% y para ellas el subsidio sube el 50%. El objetivo es mantener el empleo de las mujeres y que no regresen a la pobreza.



El cuarto proyecto de ley es que por primera vez la Ley de presupuesto incorporó un trazador presupuestal con enfoque de género, que busca que todas las entidades que reciben recursos del Presupuesto General de la Nación están en la obligación de hacer un análisis de cuántos de sus recursos están enfocados en el cierre de brechas.



¿Cómo van los planes para bajar las cargas de cuidado no remunerado que tienen las mujeres y que están haciendo que renuncien a la vida laboral?



Las mujeres somos las protagonistas de la recuperación económica del país. Kristalina Gueorguieva, directora del FMI, lo dice muy claro y dice que si no se toman decisiones en ese sentido se va a ralentizar el proceso de recuperación económica en el mundo.



Una era la situación que teníamos cuando no teníamos covid, y la solución era implementar infraestructura del cuidado a nivel territorial para que el cuidado de los hijos, adultos mayores y personas con discapacidad pudiera ser asumido profesionalmente en sitios especializados.



Ahora el gran reto es ver cómo nos reiventamos laboralmente las mujeres, con el fin de que no haya una mayor carga de cuidado para nosotras.



La otra medida va dirigida sobre todo a las mujeres rurales, que destinan entre el 70% y 80% de su tiempo a las labores del cuidado.



Por eso, estamos trabajando con las fintech para ver cómo podemos monetizar y generar valor a este tiempo de economía del cuidado y que eso se pueda generar en una especie de producto que no castigue a las mujeres, sino que pueda ser un activo para que las pueda beneficiar.



¿Es decir que contarían el tiempo de cuidado como un trabajo?



En este momento lo estamos evaluando. Una opción, por ejemplo, es que a un ama de casa se le dé una tasa de interés más baja y que tenga menor riesgo crediticio, para que su trabajo sea reconocido por el sistema financiero.



Es una idea innovadora, porque la economía de cuidado no puede quedarse en un tema abstracto, sino que tiene que llegar al mercado. Toda la sociedad tiene que reconocer económicamente el esfuerzo de las mujeres.



No hay que olvidar que la economía del cuidado en el país pesa el 20% del PIB, y las mujeres representan el 80% de ese sector. La iniciativa la estamos trabajando y esperamos tener una propuesta en el primer trimestre de este año.



¿Cómo impulsar también la formalización en las mujeres?



En este momento la informalidad de las mujeres está en el 59% y de los hombres en el 48%, incluso en las mujeres rurales esa informalidad puede llegar hasta el 80%. Estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Trabajo para incentivar la formalización y la entrada al mercado laboral por parte de las mujeres.



La Vicepresidencia de la República está avanzando en un piloto en 10 ciudades del país y el propósito es promover la formalización de los micronegocios, de los cuales el 40% son propiedad de mujeres.



¿Cuál es la agenda para cerrar la brecha de género para este año?



La idea es que Gema e Inés lleguen a los 32 departamentos del país, porque esta agenda de reactivación se tiene que hacer desde el emprendimiento.



El segundo reto es tener más mujeres en política y tener a las mujeres libres de violencias. En ese sentido, vamos a seguir a haciendo consejos departamentales para tomar medidas para atender ese problema.



También trabajaremos en incluir a más mujeres en la economía, lo que será clave para la recuperación del país. Y eso vendrá de la mano con el cierre de la brecha de pobreza, que tiene cara de mujer.



María Camila González Olarte

En Twitter: @CamilaGolarte