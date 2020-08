Las noticias más importantes de Portafolio para este jueves

1. Segundo tiempo de Duque: el turno es para la recuperación



Hay consenso en que los últimos dos años del Gobierno deben enfocarse en el empleo y en las reformas pendientes.



2. El caso de Uribe no movería la aguja de la economía



Analistas dicen que el proceso no afectaría la confianza ni los mercados. Empresarios y gremios expresaron su solidaridad hacia el expresidente.



3. ‘Indicadores macro, primeros en golpearse; el crédito luego’



Codirectora del emisor, Ana Fernanda Maiguashca, dice que el sistema financiero aprendió de otras crisis y está preparado.



4. Corte declara inconstitucional el impuesto solidario



El alto tribunal tumbó este tributo que se cobró a funcionarios y pensionados y uno de los más controvertidos en la emergencia económica.



5. Inflación de 0,0% no se veía desde hace 15 años



El IPC de julio obedece, en parte, a la caída en los precios de los alimentos y bebidas.



