Las otras cartas del Gobierno Duque para la reactivación económica

Archivo particular

Además de un plan de reactivación nacional que busca crear 1 millón de empleos en los próximos años, el Gobierno tiene otras cartas para que la economía se recupere de su peor caída en la historia reciente.



(Reactivación económica: ¿cuándo comenzará a verse?).

Este diario conoció un documento del Departamento Nacional de Planeación, con fecha del 20 de julio y actualizado al 20 de agosto, en el que señala los cuatro ejes para la reactivación económica del país.



(Reactivación: 75% de la inversión saldrá de los bolsillos privados).



El primero de ellos, que ya se ha venido anunciando, es el de “Compromiso por Colombia”, en el que proponen una inversión, mayoritariamente privada, de $109,4 billones y que se ejecutará entre 3 y 10 años.



El segundo eje es de la aceleración de la implementación del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de esta administración; el tercero son las misiones de empleo y de internacionalización, que se lanzaron recientemente y, por último, está la creación de un documento de Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) para la reactivación, que publicarían en el próximo noviembre.



Para el caso de la implementación de algunos puntos del PND, el DNP señala que hará un rediseño de algunos programas sociales, y el lanzamiento del Sisbén IV, que iba a estar listo a mitad de este año y las fechas se modificaron por cuenta de la pandemia. En el paquete de tecnología, apuntan que tendrán un modelo para la conectividad en zonas rurales, e impulsarán la transformación digital en la administración pública.



Otro de los componentes clave será el desarrollo agrícola. Según el DNP, la reglamentación del artículo 229 del PND, que busca que en los contratos públicos de la administración pública le compren a productores locales, se expedirá pronto. También señalan que van a reglamentar el Fondo Nacional de Adecuación de Tierras para financiar distritos de riego, así como un Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria.



Para el desarrollo empresarial plantean la segunda convocatoria del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI) del Sistema General de Regalías; un crédito fiscal para que mipymes inviertan en CTI y una política nacional de logística para mejorar la competitividad del país.



En cuanto a la infraestructura, sector clave por su aporte a la economía y a los empleos, el Gobierno incluye el fortalecimiento de la red vial, plantas de tratamiento de aguas residuales, acueductos, el Certificado de Reembolso Tributario del sector de hidrocarburos y minería y, finalmente, el programa de Frech no VIS.



Sobre las misiones de empleo y de internacionalización anunciaron que buscan encontrar salidas a la alta tasa de desocupación que tiene el país -que ya alcanza el 20,2% en julio- y la informalidad. Para el de la internacionalización, el plan es equilibrar la balanza comercial e, incluso, revisar los acuerdos comerciales vigentes.



En cuanto al Conpes, que tendría vigencia hasta el 2025, participarán 250 entidades, con 20 mesas de discusión. Tras las conversaciones, se espera que este mes quede listo el primer borrador y la versión final se publicará en noviembre.



MODIFICAN FRECH NO VIS



Otra de las publicaciones que hizo el DNP hace poco fue la recomendación para modificar el programa para impulsar la compra de vivienda, llamado Frech No VIS. Según el documento, lo que se propone es que se cambie la aplicación de la cobertura del programa.



“Anteriormente, esta se otorgaba en puntos porcentuales sobre la tasa de interés pactada del crédito de vivienda o contrato de leasing habitacional. La nueva

propuesta considera un monto fijo de 42 salarios mínimos mensuales vigentes”, apunta.