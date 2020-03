Las propuestas de las cajas de compensación para aliviar la emergencia

Atendiendo la declaratoria de Emergencia Sanitaria y el Estado de Emergencia Económica y Social, las Cajas de Compensación Familiar se suman para hacer frente a la crisis y mitigar los efectos sanitarios y económicos originados por ella.



(Bancos del país lanzan planes de alivio para sus clientes).

Por lo anterior, las Cajas de Compensación Familiar proponen las siguientes acciones:



SUBSIDIO DE EMERGENCIA PARA CESANTES DURANTE EL ESTADO DE EMERGENCIA



El Ministerio del Trabajo acogió la propuesta de las Cajas de activar un único beneficio económico de emergencia para al cesante que haya estado afiliado a una Caja de Compensación los últimos 12 meses de manera continua o 12 meses de manera discontinua durante los últimos cinco años, con el fin de ayudar aquellos trabajadores vulnerables que se encuentren sin empleo, a quienes puedan perderlo y aquellos a quienes se suspenda temporalmente su contrato de trabajo previa autorización del Ministerio del Trabajo.



Esta medida contempla una ayuda económica correspondiente a 2 salarios mínimos que serán pagados en 3 cuotas en el lapso de tres meses.



Adicional a este subsidio, el cesante que devengaba menos de 4 salarios mínimos continuará recibiendo la cuota monetaria por cada uno de sus beneficiarios acreditados en la Caja, así como el pago a seguridad social (salud y pensiones), durante el término de la emergencia.



Con esta flexibilización de requisitos se busca proteger a todos los trabajadores en situación de vulnerabilidad que, con ocasión de la crisis, queden cesantes o aquellos a quienes se les suspendan temporalmente sus contratos, previa autorización del Ministerio de Trabajo.



Es necesario aclarar que esta medida no es para que las empresas puedan despedir a sus trabajadores, pues se recuerda que de conformidad con las últimas disposiciones del Ministerio del Trabajo serán sancionados aquellos empleadores que así proceda sin autorización del Ministerio.



Para efectos de que entre en operación esta medida se espera el Decreto del Gobierno Nacional y las directrices del Ministerio del Trabajo. De esta forma se demuestra que los aportes de los empresarios colombianos a través de la prestación social del 4% operado por las Cajas de Compensación Familiar tiene un efecto redistributivo positivo para el país, aún más en momentos de crisis.



CRÉDITOS BLANDOS PARA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA



Con el fin de estimular la protección del empleo a pequeñas y medianas empresas, algunas Cajas trabajan en la posibilidad de otorgar a estas pymes créditos blandos en cuanto a tasa y plazo, siempre que no despidan trabajadores.



Para el efecto, cada Caja tomará las decisiones correspondientes a través de sus Consejos Directivos. Cuidado especial al adulto mayor. Teniendo en cuenta que, por determinación del Gobierno Nacional, las personas mayores de 65 años deberán estar en aislamiento preventivo obligatorio hasta el 31 de mayo, se hace necesario el acompañamiento de equipos psicosociales a esta población con acciones que desde nuestras EPSs del Régimen Subsidiado y Contributivo e IPSs faciliten la entrega de medicamentos y complementos nutricionales para fortalecer sistema inmune, citas y visitas médicas y acompañamiento sicológico y social.



Las acciones enunciadas serán flexibles de acuerdo con las necesidades y medidas propias que se están generando en cada territorio, así como la capacidad de cada Caja, por ende, la adopción de estas y otras medidas estarán de acuerdo con las necesidades identificadas de la población y las regiones.



PARTICIPACIÓN ACTIVA EN MATERIA DE SALUD



Las Cajas de Compensación Familiar a través de sus EPSs e IPSs se encuentra plenamente alineadas con las políticas definidas por el Ministerio de Salud para enfrentar la presente emergencia. Algunas de ellas empezarán a implementar servicio de Telemedicina para sus usuarios.



Adicionalmente, las Cajas han puesto a disposición de sus EPSs e IPSs, así como de los entes territoriales, sus hoteles y centros recreativos, de manera que puedan ser usados para la atención y el cuidado del personal de salud, así como para la prestación de servicios hospitalarios en todo el país.



Sin duda, para Asocajas la mejor manera de superar la situación es trabajando juntos, actuando con diligencia a nivel personal, familiar, empresarial y social. De allí que estas medidas asumidas por el Sistema de Compensación y coordinadas en conjunto con el Ministerio del Trabajo buscan la sostenibilidad económica y social del país y de los colombianos.



Como se ha informado a nivel nacional e internacional, los próximos días y semanas son cruciales para hacer frente a los posibles efectos que se desencadenan por el Covid-19, por tanto, es fundamental prevenir y tomar las medidas necesarias para mitigar los impactos sociales y económicos asociados a la pandemia.



SOBRE EL APLAZAMIENTO DEL PAGO DE PARAFISCALES



El aplazamiento del pago y no la suspensión del mismo es una medida que aplicará excepcionalmente para empresas de turismo, aeronáutica, restaurantes y eventos, las cuales se han visto directamente afectadas por el estado de emergencia. Este aplazamiento focalizado del pago -por el periodo que dure el estado de emergencia busca la reactivación de dichos sectores, pero a su vez garantiza que tales recursos lleguen a las Cajas para evitar la paralización de servicios dedicados a proteger a los trabajadores más vulnerables.



Ya que de otra forma se pondría en grave riesgo la operación de nuestros servicios. Otras medidas se suman a las que ya se vienen ejecutando por las Cajas de Compensación como:



- Entrega de alimentos a niños y niñas en programas de primera infancia a cargo del Fondo para la Niñez, Foniñez. - Virtualización de procesos educativos de la Jornada Escolar complementaria. - Continuidad de los proyectos de Foniñez y el pago de docentes.



- Adecuación de hoteles para atención y cuidado del personal de la salud. - Mejorar capacidades de las UCI disponibles y adecuación de IPSs de baja complejidad para atender servicios de cuidados intensivos.



- Descuentos en la tasa de interés y alivio en pagos de los créditos de consumo otorgados por las Cajas.



- Se continúa con la entrega de cuotas monetarias a las familias. En algunas Cajas de Compensación Familiar están pagando de forma anticipada la cuota monetaria a través de canales digitales.



- Se mantiene el otorgamiento de subsidios a la vivienda. En consideración a que las medidas responden a dinámicas regionales, es necesario que, ante cualquier duda, los afiliados esperen las indicaciones a través de los canales de comunicación oficiales dispuestos por su Caja de Compensación.