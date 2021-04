Las restricciones que empiezan a regir en Bogotá y cuatro ciudades más

Para contener el tercer pico de la pandemia del covid-19, las ciudades más afectadas han decretado una serie de medidas que van desde el pico y cédula hasta una cuarentena de tres días.



Y es que ciudades como Medellín, Barranquilla y Santa Marta atraviesan una difícil situación y su red hospitalaria está a punto de colapsar, por lo que han tenido que trasladar pacientes en estado crítico a otras capitales.



El departamento de Antioquia comenzó el confinamiento desde este jueves a las 8 de la noche y en Bogotá a la medianoche. Otras ciudades tienen aislamiento obligatorio desde el viernes.



BOGOTÁ



Después de una reunión entre la Alcaldía y el Gobierno Nacional se acordó que la capital del país tendrá un confinamiento de tres días este fin de semana.



La restricción de la movilidad comienza este jueves a medianoche e irá hasta el lunes a las 4 de la mañana. Además, seguirá vigente la medida del pico y cédula.



El martes, 20 abril, las autoridades se volverán a reunir para determinar nuevas restricciones, si así lo consideran.



Esta medida también se aplicará entre el 23 y el 26 de abril, según confirmó el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez.



Por otro lado, el funcionario explicó que el sector público en un 70 por ciento trabajará desde casa. No habrá ciclovía el domingo.



Sobre la apertura de los parques temáticos y parques metropolitanos, el decreto 144 de 2021 señala que "podrán funcionar el domingo 18 de abril de 2021 en los horarios habituales, cumpliendo en forma estricta con los protocolos de bioseguridad".



MEDELLÍN



Medellín y Antioquia atraviesan el peor momento desde que comenzó la pandemia.



La ocupación de las unidades de cuidados intensivos (UCI) está a punto de llegar al 100 por ciento y cada día son más casos activos en el departamento.



Desde este jueves a las 8 p. m. comenzó el confinamiento en todo el departamento de Antioquia. La restricción irá hasta el lunes 19 de abril a las 5 a. m.



En el mismo horario habrá ley seca y también funcionará el pico y cédula, teniendo en cuenta los días pares e impares y el último número del documento de identidad.



Todos los fines de semana de abril habría confinamiento.



BARRANQUILLA



La capital del Atlántico también atraviesa un momento crítico por culpa de la pandemia.



Por esto se decretó toque de queda continuo y ley seca en Barranquilla y el departamento del Atlántico, desde las 6 de la tarde del viernes 16 de abril hasta las 5 de la mañana del lunes 19 de abril.



Esta misma restricción se repetirá entre el 23 de abril y el 26 de abril.



Y se mantiene el pico y cédula para movilización de personas, en la modalidad par e impar, entre el 19 de abril y 23 de abril.



SANTA MARTA



La capital de Magdalena, por su parte, tendrá confinamiento desde este viernes a las 6 p. m. hasta el lunes a las 5 a. m.



Esto significa que el viernes no habrá confinamiento total, como venía funcionando en la ciudad desde hace unas semanas.



Además, sigue el pico y cédula para movilización de personas, en la modalidad par e impar.



CALI



La capital del Valle del Cauca –advirtió el Alcalde– ya está ingresando al tercer pico de la pandemia.



Aunque en un principio no se había decretado confinamiento, este jueves se informó que Cali estará en cuarentena desde el sábado a la 1 p. m. hasta el lunes a las 5 a. m.