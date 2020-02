Las tareas que el sector TIC debe resolver en el primer semestre

Además el nuevo regulador convergente debe definir la presunta dominancia de Claro en el mercado, cosa que agitaría el panorama. La primera sin duda, es la resolución sobre la subasta del espectro de las bandas de 700MHz, 900MHz y 2500MHz.



(Lea: Colombia estrena regulador único para el sector TIC)

El sector de las TIC tendrá en el primer semestre de este año que darle solución a determinaciones sobre la subasta del espectro y la nueva asignación del dominio Co, situaciones que están en medio de polémicas.



(Lea: Seis de cada 10 colombianos tienen acceso a internet móvil)



La Procuraduría General de la Nación le solicitó al ministerio que evalúe la suspensión del otorgamiento de permisos para el uso del espectro radioeléctrico a nivel nacional hasta que se aclare cuál es al cuantía que obtendría el Estado con la subasta del pasado 20 de diciembre y en la que se recolectaron más de 5 billones de pesos.



La polémica radica en que a la firma Novator Partners, una de las grandes ganadoras en el proceso, se le adjudicó un bloque en la banda de 2.500MHz -al cual solicitó renunciar por un error en el proceso-, pero que cumplió con las condiciones de objetividad y transparencia de la contratación estatal.



El Ministerio debe definir si acepta la renuncia de Novator Partners y si lo hace en qué condiciones, pues esto podría poner en vilo lo dispuesto por los otros operadores.



Partners, ofertó 1,7 billones de pesos por dicho el bloque; es decir, un valor que era 11 veces mayor al ofertado por Claro por la misma cantidad de espectro.



Según Natalia Guerra, directora de Regulación, Fundación y Relaciones Institucionales de Telefónica en Colombia, el Ministerio debe asegurar el respeto de las condiciones objetivas del proceso de asignación de espectro.



Si bien la compañía española no obtuvo ninguna adjudicación y por ende no recibirá espectro nuevo, argumentando altos precios en el proceso explicó que es necesario que se garantice el cumplimiento de lo ofrecido en la subasta y que no se modifiquen las reglas de participación en pro de la seguridad jurídica del país.



“Telefónica defiende que los términos de la resolución definitiva no incluían la posibilidad de retractarse de una oferta y que como precedente para futuros procesos, en especial la futura subasta de espectro para 5G, el Gobierno no debe aceptar cumplimientos parciales”.



Para Marcelo Cataldo, presidente de Tigo, el daño que le provocaría al país la renuncia de Partners sería más alto que lo recaudado en la subasta y por eso le pide a la Ministra que tome determinaciones en igualdad de condiciones con los otros competidores. “Si no se cumple con los contratos, hay sanciones contempladas como la inhabilidad por 5 años para contratar con el Estado”, apuntó.



La solución que tome la Ministra igual va a generar mayores polémicas, pero el consejo que puede tomar Constaín es asumir una postura que le genere menos riesgo apegándose a la ley.



“En este aspecto, la Ministra está en una sin salida muy dura porque si bien es deseable que el país tenga un nuevo operador, también es evidente el error que cometieron en la puja y que le costaría mucho por la garantía que firmó y es muy complejo también garantizar la satisfacción de los otros operadores con la determinación”, explicó Germán Arias Pimienta, experto en TIC.



La determinación que tome al respecto la Ministra será evidente antes o el próximo 20 de febrero, cuando según el cronograma de la misma subasta se hará la expedición de los actos administrativos de asignación de permisos de uso del espectro radioeléctrico y al día siguiente se hará su notificación.



EL DOMINIO



Este mes finalizará el periodo de 10 años de la concesión para la promoción, administración y operación técnica del dominio, que se le otorgó a la empresa .CO Internet SAS, después adquirida por Neustar. La ministra ha explicado los cambios en el proceso licitatorio y en el contrato. Además espera que el próximo 4 de marzo haya nuevo adjudicatario, que puede ser el actual u otro, para la operación del dominio que posiciona al país en internet .



El año pasado, Neustar, anunció que llevaría a un tribunal internacional una demanda contra el Estado por no cumplir ciertas obligaciones del contrato que vence. El problema radica en que la concesión firmada en 2009 tiene una cláusula que contempla la posibilidad de que este sea prorrogada por 10 años más.



Sin embargo, el ministerio señaló que es el Estado quien define si un contrato estatal se prorroga o no procurando la máxima satisfacción del interés público.



“El contrato es distinto en muchos aspectos. El nuevo va a ser solo de operación porque el Gobierno Nacional y el Ministerio van a asumir un rol mucho más activo de lo que han surtido hasta el momento. Otro es el periodo, mientras el contrato actual es a 10 años, el nuevo será a cinco. Esto, para tratar de solventar temas que estamos viviendo ahora.



Tenemos uno hecho a un mundo que es muy distinto al actual”, explicó Constaín.

A partir del próximo viernes, 7 febrero, inicia el proceso de entrega de administración de ese dominio al Estado y su operación al próximo operador por parte del concesionario actual.



“La ministra ha mostrado el liderazgo para adelantar todos los temas que se ha propuesto en el sector, estoy segura, que de la misma manera logrará resolver los que dependen exclusivamente del ministerio, que seguramente serán las que dice la ley”, apuntó Galé Mallol, presidenta de Asotic.



De acuerdo con Pablo Márquez, experto en regulación y tribunales internacionales del sector TIC, el país debe solucionar el acceso



“El sector TIC y la ministra tienen múltiples retos, pero quizá un único reto de mediano plazo: fomentar el acceso de las TIC a los consumidores colombianos. La subasta de espectro por sí sola no va a resolver los problemas de acceso competencia e inversión”, dijo.



Además agregó, “Los demás programas para fomentar el acceso son necesarios. La licitación del .co, así como la licitación del espectro puede traer grandes ingresos al sector TIC, por lo que el reto es fomentar que múltiples agentes logren ofertar”, puntualizó.



EL DILEMA DE LA PRESUNTA DOMINANCIA DE CLARO



En medio de los conflictos jurídicos en el sector de telecomunicaciones. Este año habría determinación por parte de la nueva comisión de regulación sobre la presunta dominancia de Claro en el mercado móvil que no alcanzó a resolver la Comisión de regulación de Comunicaciones en 2019, pues al sancionarse la Ley TIC por parte del presidente Iván Duque, quedó en el limbo la decisión.



De igual forma, en medio de los otros conflictos están las disputas de Avantel con los otros operadores de telefonía por roaming nacional y los procesos para el desarrollo de las pruebas de implementación de 5G.