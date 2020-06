Las TIC y las Telecomunicaciones pre y post pandemia

Con la autorización del autor, he tomado la conferencia de Julián Cardona Castro, en la Universidad del Cauca, el 13 de junio, como el texto básico para esta columna; podría decirse que fue escrita a cuatro manos.



“La humanidad ha tenido decenas de pandemias, pero nunca había tenido una con una poderosa infraestructura digital como la de hoy para enfrentar al Covid 19".



La pandemia va a acelerar la transformación digital en la sociedad y principalmente en los hogares La pandemia ha exacerbado la enorme brecha digital existente en la banda ancha fija. La pandemia nos remitió a los hogares, pero los hemos encontrado desconectados o muy mal conectados sin conexiones de banda ancha fija de alta velocidad



Durante la pandemia las telecomunicaciones dejaron de regirse por las libres fuerzas del mercado, a pasar a ser un servicio público esencial. La pandemia está llevando a los Estados a incluir en su pacto social al bienestar digital, es decir, la conectividad digital Además desnudó los errores y aciertos de las políticas públicas de los diversos gobiernos.



Durante la pandemia los niveles de tráfico cursado de internet han estado en valores manejables, no tanto por la capacidad de las redes, sino por la falta de accesos fijos suficientes en los hogares, para ejecutar teletrabajo y teleducación.”



Julián nos recuerda que el país le apostó a los móviles, en detrimento de las conexiones fijas, para llevar Internet a los hogares y hoy, la pandemia, desnudó esa realidad, cuando los hogares de los más pobres, están desconectados y la gran mayoría de los niños y jóvenes del país están atrasándose o a punto de aplazar el año escolar. Muchos padres, ante la triste realidad, prefieren que sus hijos aplacen el año escolar.



¿Cuántos hogares tienen Internet, hoy en día? Con acceso fijo a Internet hay 6. 96 millones, lo cual nos da una triste penetración por habitantes 14.5 %% (de los cuales son accesos corporativos 17.9% y accesos residenciales 82.1%). El Estado revuelve las cifras de conectividad fija con conectividad móvil y logra una penetración del 42%. Son datos del DANE y del MinTIC. La OCDE ya le dijo al gobierno colombiano que así no le podía medir sus indicadores de conectividad. ¿Qué va a pasar cuándo desagreguen los datos? Van a ver el vaso medio vacío que hace rato Julián Cardona y un grupo pequeño de analistas le hemos mostrado al país.



¿Qué ha sido lo bueno de la pandemia? La necesidad de hablar de Bienestar Digital y de convertir el acceso a Internet en un Servicio Público Esencial. Hoy todos los sectores de la economía y de la vida han tenido que reinventarse. El comercio electrónico ya no es algo raro y peligroso; es una necesidad. Conceptos como el teletrabajo y la educación virtual hacen parte de la discusión diaria y del cómo llevar uno u otro. La Transformación Digital, con mayúsculas, llegó, apresuradamente, con la pandemia a sacudir todo el tablero de nuestra vida y a crear lo que ya se denomina la Nueva Normalidad.



Según Julián, se han cometido cuatro grandes errores en los últimos once años. Yo le agregaría un quinto, mencionado por él, también.



Dichos errores son: 1) Eliminar el carácter de servicio público domiciliario a las telecomunicaciones. 2) Descuidar la conectividad de banda ancha fija de alta velocidad hasta los hogares (Brecha de productividad). 3) Pregonar la conectividad a Internet, en lugar de la conectividad de banda ancha de alta velocidad. 4) Ocasionar un desajuste institucional desde la ley 1341 de 2009. Y el quinto sería haber desligado las TIC y las Telecomunicaciones. Las TIC no son las Telecomunicaciones y una y otra se necesitan. Ya lo he dicho montones de veces, como los enseña el gurú de las Telecomunicaciones, en Colombia, Julián Cardona Castro.



Entendemos que Karen Abudinen acaba de llegar al MinTIC y que encontró varios “chicharrones” que se convirtieron en temas urgentes por resolver. Pero ella, como buena ejecutiva, sabe que lo urgente no puede aplazar ni oscurecer lo importante. La pandemia del Covid 19 nos obligó a mirar el sector de las TIC y las Telecomunicaciones como lo que es: el eje transversal para el desarrollo de todas las naciones. Así de sencillo. Para las naciones. Eso incluye todos los sectores y ámbitos del desarrollo y la vida de un país. Lo he afirmado en documentos y conferencias.



Comparto algunas de las recomendaciones de Julián. En especial estas, a) Crear la Superintendencia de TIC y Telecomunicaciones para la inspección, control y vigilancia. del sector Este sector registró hasta 2018, 91 millones de abonados (Telefonía móvil, TPBC, y accesos fijos a Internet), según la SIC. B) No es conectividad a Internet, es banda ancha de alta velocidad, como política de Estado y servicio público esencial Es conectar bien a los ciudadanos, lo cual nos debe llevar a elaborar una Agenda Digital con una nueva definición de banda ancha para los hogares.



Ministra Abudinen: convoque un comité de expertos del sector que le ayuden a ver cómo convertir a las TIC y las Telecomunicaciones en el verdadero motor de la Transformación Digital de Colombia y en la antesala a una nueva oportunidad de desarrollo para el país. Que la Nueva Normalidad nos agarre confesados y con los mejores. Ahí están Julián Cardona Castro y Alfredo Roldán para prestar sus luces.





Analista de Tendencias Digitales