Las universidades que anunciaron retorno presencial total para 2022

Hace dos semanas las organizaciones estudiantiles pedían celeridad a las universidades para garantizar el retorno a clases presenciales. Ahora, varias instituciones han anunciado su decisión firme de regresar a la presencialidad total a partir de 2022.



(Lea: La educación como herramienta de transformación y progreso social)



De esta forma, se trataría del retorno a las actividades académicas en su totalidad desde que se dio el cierre de las universidades en marzo de 2020 y luego de los primeros pasos para retomar labores en sitio, que de momento siguen siendo alternadas con trabajo remoto.



(Lea: Estudiar y trabajar en Canadá: ¿qué requisitos debe cumplir?)

Así las cosas, una de las primeras instituciones en dar el anuncio fue la Universidad de los Andes. En un reciente comunicado, la rectora (e) Raquel Bernal Salazar señaló que “a partir de enero de 2022 queremos hacer una apuesta por el retorno a la presencialidad de todos los miembros de nuestra comunidad”.



Con esto, se espera que la oferta de cursos para el primer semestre tenga “tanta presencialidad como sea posible, aprovechando al máximo la capacidad del campus”.



Por ello, se hace un llamado a todos los estudiantes que, aprovechando la situación, actualmente viven fuera de Bogotá a que planeen su residencia a partir del próximo año en la ciudad.



En su carta, la rectora plantea “una presencialidad tan amplia como lo permitan las aulas y los requisitos de aforo, con cerca de 80 por ciento de secciones presenciales. Esto corresponde a la totalidad de cursos de máximo 40 a 45 estudiantes”.



Por otra parte, la Universidad Externado también anunció el retorno presencial por medio del rector Hernando Parra Nieto: “Me complace informar que el Consejo Directivo de la universidad ha dispuesto la reactivación de todas las actividades académicas y administrativas a partir del mes de enero del año 2022”.



Y agregó: “Durante el resto del presente año lectivo, conservaremos la modalidad híbrida que ha sido bien recibida por nuestros estudiantes y profesores, pero que jamás superará el modelo presencial pleno”.



Otra Institución que también tomó la decisión es la Universidad de Manizales. Su rector, Duván Emilio Ramírez Ospina, destacó que la institución “está preparada con la certificación de prácticas bioseguras para que a partir del primer periodo académico de 2022 retornemos a la presencialidad ya de manera total, es decir, no tendremos el proceso de alternancia”.



Ramírez agregó: “También realizaremos las adecuaciones necesarias al interior de la universidad en cuanto a tamaño de grupos para que los profesores puedan compartir con los estudiantes dentro del aula”.



La Universidad del Quindío, que actualmente labora en presencialidad en un porcentaje cercano al 75 por ciento, espera también en el 2022 tener presencialidad total.



La Universidad Tecnológica de Bolívar en su totalidad, (directivos, administrativos, empleados, docentes y estudiantes en general) se preparan para regresar a sus dos campus, de manera presencial, en 2022. Así lo dio a conocer el vicerrector académico, Daniel Toro González, en un comunicado enviado a toda su comunidad.



“2021 ha sido un año de muchos retos y sacrificios para todos, no obstante, las condiciones son propicias para que en el 2022 podamos retomar uno de los principales aspectos que nos caracterizan como comunidad, el encuentro cara a cara y el diálogo sin la intermediación exclusiva de plataformas tecnológicas”, argumentó.



EL TIEMPO conoció que el Ministerio de Educación ha instado a las Instituciones de Educación Superior a que en 2022 se haga un retorno masivo a las aulas de clases, por lo que se les ha pedido hacer las adecuaciones y poner en marcha las estrategias necesarias para tal fin.



Por ello, se espera que en las próximas semanas se conozcan más instituciones que anuncien el retorno total a la presencialidad desde enero del otro año.



Cabe recordar que este retorno ha sido esperado también por las asociaciones estudiantiles. De hecho, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), pidió el retomar las actividades en los salones de clase, y de paso, solicitó al Gobierno mayores recursos para que las universidades de carácter público cumplan con ello.



“Expresamos nuestra preocupación por el lento avance de este proceso en la mayoría de las IES del país, y en particular por el escaso compromiso demostrado por el Gobierno nacional en esta materia”, dijo Acrees.



Y agregó la organización: “Estudiantes, docentes y trabajadores del país hemos manifestado la necesidad de continuar con los estudios presencialmente, pues es necesario para garantizar los más altos estándares de calidad y el adecuado desarrollo de los procesos de extensión, docencia e investigación, entendiendo que deben darse en sus escenarios naturales e infraestructuras”.



REDACCIÓN EDUCACIÓN | EL TIEMPO