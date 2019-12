Las ventas a EE. UU. y China, afectadas por guerra comercial

En materia comercial el 2019 será recordado por la desaceleración del consumo en el mundo, la retracción de las economías y por su puesto la guerra comercial entre Estados Unidos y China.



Muchos países de la región encontraron su fortaleza en medio del enfretamiento, pero otros no lograron tener una oferta fuerte.



Colombia por su parte no tuvo un gran desempeño en sus ventas a estos países, intento diversificarse pero los síntomas no son los más favorables.



“Las exportaciones de Colombia, no crecen por la dinámica del mercado interno, la guerra comercial ha debilitado la demanda internacional y de igual forma exportar desde Colombia no es fácil y resulta altamente costoso. Los empresarios se quejan de la alta regulación que acompaña los procesos de comercio exterior en nuestro país y de las altas y excesivas sanciones”, explicó Javier Díaz, presidente de Analdex.



Según el directivo de la Asociación Nacional de Comercio Exterior, “la gran preocupación es que las cifras positivas de la economía se empiecen a deteriorar por cuenta del clima político y la polarización que registra la sociedad”.



En el año, el mercado nacional fue reactivo a las diversas incertidumbres, “la guerra comercial y un posible Brexit, han generado una fuerte inquietud en los mercados internacionales, afectando recientemente los tipos de cambio. Así mismo, ha provocado una contracción del comercio mundial, por lo cual la OMC estima que para el cierre de 2019 los intercambios en el mercado se incrementen apenas un 1,2%. Si bien esta situación también impacta a la economía colombiana, lo cierto es que el sector productivo nacional no ha podido aprovechar las ventanas de oportunidad que se abrieron”, apuntó Olga Lucía Salamanca, directora Política y Defensa Comercial de Araujo Ibarra & Asociados.



Estados Unidos se mantuvo como principal socio Comercial de Colombia y si bien las ventas bajaron este año en dos meses de los diez reportados, la caída solo fue significativa en enero al pasar de vender US$1.051.938 en el primer mes del 2018 a US$872.271 en el primero de 2019.En este mercado hasta las ventas no minero energéticas tuvieron un desempeño destacable.



Entre enero y octubre de 2019, los datos del Dane muestran que Colombia le exportó en total a Estados Unidos US$9.462,5 millones, 4,3% más que en el mismo período de 2018. De estos, US$5.857,4 millones pertenecieron al rubro minero energético y US$3.605, 1 millones provinieron de ventas no mineras, el 62% y 38% respectivamente.



“La estabilidad para los negocios que representa la existencia del tratado de libre comercio ha permitido avanzar en la diversificación de la oferta exportable no minera que aumentó su participación sobre el total del 16,8% en 2012, al 40,4% en 2018.

Aún estamos lejos del ideal por lo que es necesario seguir trabajando en competitividad empresarial, fomentar una mayor cultura exportadora y mayor productividad de la puerta de la empresa hacia adentro”, explicó María Claudia Lacouture, directora de AmCham Colombia.



En el caso de China, Colombia bajó su ventas en 5 de 10 meses del 2019, pero el mercado asiático sigue siendo una tarea pendiente que requiere de permisos de admisibilidad fitosanitaria.



“Colombia ni capto mercado ni inversión en la guerra comercial, y aún se puede y debe trabajar en China con la agroindustria y las carnes, temas de encadenamiento industrial para generar una base para la región, nuestras exportaciones siguen el vaivén del los precios de los commodities, lo que logremos serán exportaciones en el corto y mediano plazo que llegarán si acaso a los US$200 o US$300 millones y eso es menos del 1% de lo que exportamos”, señaló Carlos Ronderos, presidente de la Cámara Colombo China.





En diez meses del 2019, Colombia le exportó en total a China US$3.636.227 millones, 8,4% más que en el mismo período de 2018.



En octubre, China fue el segundo destino de las ventas del país al exterior con el 13,4% de los US$3.319,5 millones que vendió el país.



En ambos casos, los productos nacionales tiene una gran fortaleza en la agroindustria.

Con la reciente apertura del mercado del aguacate hass tiene posibilidades de tener un mejor provecho en el gigante asiático y en Estados Unidos el top 10 de productos no mineros exportados a ese país, nueve de ellos pertenecen a la agroindustria.



LOS GRANDES DESTACADOS



Aunque el sector agro es el de mayor crecimiento y participación, la Cámara de Comercio Colombo Americana, AmCham Colombia, detectó sectores no minero energéticos que han crecido entre enero y octubre de 2019, entre los que destacan, papel y sus manufacturas (+129,1%) y glucosa y confitería (+13,7%).



Las ventas de papel a Estados Unidos fueron de US$ 12,6 millones. En productos como ‘los demás papeles’ pasaron de un millón de dólares a US$ 10,6 millones en el periodo estudiado.



Además en el caso de la confitería, los azúcares de caña, chocolate blanco y melaza de caña reportaron ventas por el orden de los US$ 80,6 millones. Estos productos han llegado principalmente a Nueva York, Texas, Georgia, California y Florida.