Latam: los 'inconvenientes' que está teniendo con tiquetes y 'slots'

Avianca alertó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) que Latam Airlines estaría vendiendo vuelos sin tener el permiso (mediante ‘slots’) de la Aeronáutica Civil para su comercialización.



(Únase aquí a nuestro canal de WhatsApp y reciba toda la información económica de Colombia y el mundo).



Como consecuencia, este lunes la SIC decretó a Latam cesar inmediatamente la promoción y oferta de vuelos con origen o destino Bogotá, en horarios que no cuenten con ‘slot’ asignado o aprobación necesaria para su comercialización.



(Latam asegura que sí cuenta con 'slots' para operar sus vuelos).



Entre otras disposiciones, el ente de control ordenó que la aerolínea deberá contactar vía telefónica a los distintos usuarios a quienes les vendió tiquetes en horarios que no cuentan con el ‘slot’ requerido para comercializarlos en dichos horarios, para informarles que la compañía no cuenta con la aprobación horaria o ‘slot’ para el vuelo y, en consecuencia, según el caso informe a sus usuarios, de la cancelación del vuelo o el horario del vuelo en que la compañía cuente con el respectivo permiso.



Así mismo, la SIC ordenó que Latam deberá publicar en su página web, redes sociales y en todos los medios utilizados para vender sus billetes aéreos, los vuelos comercializados en los que no cuenta con la aprobación horaria o los ‘slots’ requeridos, informándole a los usuarios el horario en el que el vuelo se realizará siempre que cuente con el respectivo permiso o en su lugar informado de la cancelación del vuelo.



Así mismo, el auto de la SIC del 1 de septiembre, señala que Latam tendrá 10 días para cumplir con la decisión después de su notificación.



(Avianca y Latam: el 'cara a cara' ante la Superindustria por ‘slots’).



En el caso de Avianca, esta tendrá 20 días para presentar la correspondiente demanda por actos de competencia desleal, fundada en los hechos que dieron lugar a las cautelas decretadas.



Vale recordar que el fundamento de Avianca para alertar a la SIC corresponde a que la aerolínea Latam habría estado publicando y comercializando vuelos desde y hacia Bogotá, luego de analizar los ‘slots’ que la Aerocivil le autorizó para la temporada Winter 23 y los datos de fecha y horarios de vuelos que a la fecha ha ofertado y comercializado.



En el auto de la Superindustria, fechado el 16 de agosto, se le pidió a Avianca prestar una caución o póliza por $180 millones para que el organismo de control y vigilancia procediera a decretar unas medidas cautelares contra Latam, consistentes en ordenarle cesar inmediatamente la promoción y oferta de vuelos con origen o destino Bogotá por falta de ‘slots’.



(¿Zona 'libre de niños' en avión? Aerolínea ofrecerá esta opción).



Latam Airlines precisó, sobre las acusaciones que realiza Avianca acerca de la venta de tiquetes en el período de marzo y abril de 2023, que los vuelos respondieron al llamado hecho por el Gobierno para que las aerolíneas del país ofrecieran más conectividad que ayudara a enfrentar la crisis generada por la suspensión de operaciones de Viva Air y Ultra Air.



Sobre el auto con las medidas decretadas, Latam señaló mediante comunicado que presentó pruebas ante la SIC para demostrar su buena fe y que la venta de dichos tiquetes se hizo a través de los parámetros establecidos por la ley.



(Latam rechaza acusación de Avianca de operar sin 'slots' autorizados).



“El mercado en general puede confiar que cumplimos con la regulación aeronáutica, y los vuelos desde y hacia Bogotá de la temporada que operará desde el 29 de octubre hasta el 30 de marzo de 2024, cuentan con el ‘slot’ requerido y serán operados con normalidad”, indicó Santiago Álvarez, director ejecutivo de Latam Airlines Colombia.



PORTAFOLIO