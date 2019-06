¿Le hace falta a Duque la Espada del Augurio que le aconsejó a Santos?

Corría el año 2015. Marzo exactamente. El entonces senador Iván Duque, quien escribía para Portafolio una columna de opinión semanal, publicó un artículo que tituló 'Más allá de lo evidente', en el que criticaba al gobierno de Juan Manuel Santos "por no ver la realidad económica del país".



Hoy, más de cuatro años después, esa misma columna sirve para que los críticos de Duque arrecien contra él su ofensiva.



En dicho artículo de opinión, el senador Duque hacía alusión a la Espada del Augurio, un elemento icónico en la serie estadounidense de los 80’s llamada ‘Thundercats’ con la cual el protagonista, León-O, podía anticiparse a los riesgos que estaban por venir, aunque la calma no lo evidenciara.



En alusión a esta serie, Duque decía que “valdría la pena considerar la urgencia de conseguirle a los miembros del equipo económico del Gobierno una Espada del Augurio que les permita ver más allá de lo circunstancialmente evidente”.



En la columna, el hoy presidente de la República señalaba que aunque las cifras económicas parecían favorable a los ojos del Gobierno, en realidad no lo eran y que la actitud del pasado equipo presidencial era soberbia.



El escrito se convirtió en los últimos días en un búmeran para Duque a quien sus opositores lo acusan de no querer ver lo evidente.



Para muchos, a Duque le cuesta trabajo aceptar que la economía estaría pasando por un estancamiento, como lo señaló recientemente el director del Banco de la República y que no todo anda tan bien en aspectos como empleo, entre otros.



Por esta razón con esta columna el presidente se habría clavado su propia ‘espada’, que hoy lo tiene contra las cuerdas en redes sociales.



“No ver más allá de lo evidente, hace que el Gobierno pierda conexión con la realidad y minimice, con soberbia, todos los problemas. Tal vez la causa de este fenómeno es que el gabinete tiene más precandidatos que ministros y la competencia sea por quién venda más ilusiones”, puntualizaba Duque en su columna de hace 4 años.