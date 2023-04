Legado de Rocío Ribero en política social y el rol: mujer en economía

Rocío Ribero Medina fue una de las académicas más prolíficas en temas de política social en Colombia. Sus trabajos y contribuciones de alto calibre metodológico fueron pioneros, trajeron nuevas preguntas y exploraron grupos de población hasta entonces no presentes en la literatura económica colombiana. Nacida en Bogotá, matemática de la Universidad Javeriana (1988), hizo un magíster en economía en la Universidad de los Andes (1990), un MPhil en Economía en New York University (NYU), donde también finalizó su Ph.D. en economía (1995) con la prestigiosa beca doctoral del Banco de la República.

Desarrolló la primera parte de su carrera en Colombia, principalmente en la facultad de Economía y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes y, posteriormente, en Estados Unidos en la University of Southern California (USC) en el Centro Leonard D. Schaeffer de Política y Economía de la Salud. Los resultados de sus investigaciones han incidido en diversos aspectos de las políticas de empleo, educación y salud en el país.

Fue una pionera entre los economistas, no solo en Colombia sino a nivel internacional, en asuntos de género y economía de la familia. Su investigación basada en microeconomía aplicada, econometría y desarrollo económico, buscó entender principalmente el rol de la mujer en el mercado laboral. También en salud, las problemáticas económicas de las familias y poblaciones vulnerables, los efectos económicos de la salud, la pobreza y las desigualdades de género. Dentro de sus publicaciones más destacadas se encuentran: The effect of child-support policies on visitations and transfers, que hizo parte de la edición de mayo de 2001 de la revista American Economic Review (AER), Visitations and transfers after divorce de la edición de septiembre de 2003 del Review of Economics of the Household, y Post-Divorce transfers and children welfare structural change and economic dynamics" en Economics of the Family (diciembre de 1998).

En Colombia participó y dirigió investigaciones con el DNP, el Banco de la República, el Banco Mundial, el BID, y Fedesarrollo, entre otros, que incidieron en el conocimiento sobre política social y la atención a problemas claves de la salud, la educación y el empleo. Sus trabajos pioneros sobre participación y desempleo en Colombia abrieron la puerta a nuevas formas de entender el mercado laboral colombiano, particularmente enfocándose en la participación femenina y el desempleo. Esta preocupación se mantendría en su agenda consistentemente a lo largo de su fructífera carrera en investigaciones como “Evolución de las diferencias salariales por sexo en seis países de América Latina”, “Determinantes de la participación laboral de hombres y mujeres en Colombia”, o “Gender dimensions of non-formal employment in Colombia” entre otros.

En materia de salud tuvo una agenda amplia en la que exploró dilemas centrales de la política y el gasto en salud en el país. En estudios como “Salud y productividad laboral en Colombia”, “Productividad del gasto en salud en Colombia”, “Earnings Effects of Household Investment in Health in Colombia”, centró su atención en identificar los efectos y resultados del nuevo modelo de salud proveniente de la entonces entrante Ley 100.

Así mismo las problemáticas de grupos y poblaciones vulnerables enfocaron su atención, por ejemplo en “El trabajo infantil y juvenil en Colombia y algunas de sus conciencias claves”, “Determinantes, efectos y costos de la violencia intrafamiliar en Colombia”, “Violencia en las familias colombianas” y “Family Structure, fertility and child quality in Colombia”. Sus investigaciones fueron pioneras en materia de economía familiar en Colombia, varias de los cuales desarrolló durante una estancia posdoctoral en Yale University.

En la segunda parte de su carrera en el Centro Schaeffer de USC, siguió su interés en los temas de salud y familia. Rocío trabajó por ejemplo en los beneficios medibles de integrar la atención farmacéutica clínica en clínicas de seguridad social y el impacto de las estrategias de los Pharmacy Benefit Managers, como la gestión de la utilización, en la salud y las finanzas de los pacientes. Recientemente, esta investigación fue presentada en la Casa Blanca y durante testimonio en frente de miembros del Congreso Senate Finance Committee Explores Costly, Secretive Practices in the Drug Supply Chain - USC Schaeffer.

Su legado perdura en el tiempo también como una generosa docente y mentora de nuevos talentos para el sector público, privado y la academia.

En la Universidad de los Andes formó varias generaciones de economistas, tanto en su rol como docente como en el de investigadora, quienes hoy ocupan importantes posiciones y aportan a nivel nacional e internacional. Sus clases de Microeconomía Avanzada en el PEG de la Universidad de los Andes todavía son un referente del alto nivel de formación y rigurosidad de Rocío y hablaban también de su mirada práctica y rigurosa desde la microeconomía a problemas centrales de política pública y economía aplicada en el país.

Rocío Ribero, o ‘Rochi’ como la llamábamos cariñosamente sus familiares, estudiantes y amigos, falleció el 20 de abril de 2022 en Los Ángeles, California. Es y será sin duda una de las economistas colombianas y latinoamericanas que más ha aportado al entendimiento y análisis de la política social, pero también del rol y los retos de la mujer en la economía.

Su capacidad para construir conocimiento económico riguroso, innovador y pionero acerca de las mujeres, las familias, los jóvenes y los niños brindaron a Colombia un nuevo entendimiento y acercaron la literatura académica en el país a temas y problemáticas que aún no eran comunes en la agenda de la economía. A Rocío agradecimiento perenne.

Pablo Sanabria Pulido *

* Profesor asociado Florida Atlantic University.

En colaboración con Norman Offstein, PhD in Economics, Universidad de California, Berkeley.