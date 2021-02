Leo Messi, un inmenso generador de ingresos

El jugador del Barcelona Leo Messi es "un generador inmenso de ingresos para su club, para la ciudad de Barcelona y para LaLiga", entre otros actores que se benefician directa o indirectamente de tener relación con el futbolista argentino, según diferentes expertos económicos consultados por EFE.



"Messi es la parte fundamental de los ingresos atípicos del Barça. Estoy analizando cuánto dinero genera para el club y la cifra está entre 250 y 300 millones de euros anuales. Si su salario bruto es de 140, como mínimo el Barça tiene 100 millones de beneficio", explica a EFE Marc Ciria, financiero y socio fundador de Diagonal Inversiones.

Y añade: "Los patrocinadores ahora renuevan año a año por si Messi se va del Barça. Si Messi se va no digo que dejen de ser patrocinadores, pero sí que renovarán a la baja". Todos los expertos consultados por EFE están de acuerdo en que Messi genera más dinero para el Barcelona del que le supone al club.



Según publicó el diario 'El Mundo', el cual tuvo acceso al contrato del jugador con la entidad azulgrana, el gasto para el Barcelona es de un total de 555 millones de euros entre 2017 y 2021.



"Es una realidad que el coronavirus está reduciendo mucho la cantidad de dinero de los patrocinios, pero el acuerdo por 30 millones más variables (que Rakuten firmó con el Barcelona por un año más, hasta 2022) responde a la incertidumbre respecto el futuro de Messi", explicó a EFE Cinto Ajram, ex responsable de activación de patrocinios del club, en una reciente entrevista.



"Cuando tú vendes la marca Barcelona por el mundo pones la cara de Messi. En estas condiciones ninguna marca se atrevería a renovar por tres o cuatro años más porque se desconoce cuál será el valor del club sin este jugador", añadía Ajram, uno de los responsables de que se firmara el contrato con la marca japonesa en 2016 por 55 millones más variables.



Los contratos con Nike, Rakuten y Beko suponen un tercio de los ingresos del Barcelona. El primero está asegurado hasta 2026, pero el de Rakuten finaliza en junio de 2022 y el de Beko acaba dentro de cinco meses.



"Cuando se negocia con un patrocinador en un 90% de las diapositivas de Power Point que el club le muestra aparece la imagen de Messi", desvela Ciria. "Y en las giras de los últimos cinco años el 50% de los ingresos dependieron de que Messi jugase los partidos", informa.



Pero la influencia de Messi en los ingresos del Barcelona va más allá de los patrocinios y las giras. "De los espectadores que van al campo, el 40% son turistas nacionales e internacionales, los cuales aportan mucho dinero al club, y estos vienen a ver al Barça de Messi", explica Ciria.



Uno de los hechos que lo demuestran, según el experto financiero, es que "el 90% del turismo que viene a Barcelona para ver al Barça se compra la camiseta de Messi".



Está de acuerdo con esta visión Nicole Kalemba, doctora en economía y empresa y profesora de la UPF Barcelona School of Management especializada en turismo deportivo: "Está claro que muchos turistas vienen a Barcelona con el propósito principal de poder ver un partido del Barça y, en concreto, para ver a jugar a Messi, uno de los mejores deportistas de todos los tiempos".



Antes de la pandemia del coronavirus, el Barça aportaba el 8% del turismo de la ciudad de Barcelona y el Experience Tour, que incluye la visita al Camp Nou y al museo del club azulgrana, tenía más de dos millones de visitantes anuales.



"La salida de Messi en verano hubiese tenido un grave impacto para Barcelona como destino turístico y muchas otras áreas de negocio se hubiesen visto afectadas. Es uno de sus principales embajadores en el mundo, igual que para Cataluña.



Las personas de otros lugares del mundo vinculan estas marcas turísticas con

Messi", dice Kalemba. Y añade que "la presencia de Messi, un jugador que ha desarrollado toda su carrera profesional en el Barça, ayudó mucho a Barcelona y a Cataluña como marcas y a generar demanda como destinos turísticos".



La influencia de Messi se alarga hasta el punto de afectar potencialmente a los derechos televisivos de LaLiga, que deben renegociarse en 2022 en el ámbito nacional y en 2024 en el internacional.



"La marcha de Messi afectaría seguro en la negociación de los derechos televisivos", analizaba Francesc Cruces, vicepresidente de la agencia de márketing deportivo Octagon en España y director académico de la Sports Management School, en otro reportaje publicado por EFE sobre el asunto.



Cruces explica que "en algunos mercados internacionales en los que el fútbol es menos maduro que en Europa los fans son igual o más fieles a las grandes estrellas que a los equipos y eso significa que un jugador como Messi indudablemente va a mover audiencias hacia la competición del club que lo fiche".



Por otro lado, LaLiga ingresó 92,4 millones de euros en la temporada 2019-2020 por patrocinios, una cifra un 18,8% superior a la del curso 2018-2019 a pesar a de la pandemia del coronavirus.



La marcha de Messi también podría afectar a los números en este terreno según algunos expertos. Pero volviendo a estrechar el círculo en la relación entre Messi y el Barcelona, Ciria considera que "Messi está siendo más importante que el propio club a nivel de imagen y esto es un problema que el Barça tiene que arreglar".



Además, el experto financiero dice que echa de menos que "alguien del club salga a defender financieramente porqué a Messi se le paga lo que cobra teniendo en cuenta los ingresos que genera". A todo esto, el contrato de Messi con el Barcelona finaliza este 30 de junio y desde el 1 de enero el jugador ya tiene la libertad para negociar con otro club.



EFE