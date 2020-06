Leve aumento en el precio de los fármacos durante mayo

Pese a que en mayo el Índice de Precios al Consumidor fue de -0,32%, el rubro de la salud tuvo uno de los mayores incrementos en ese mes, según lo registrado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



(Lea: Los precios de los alimentos dan señales de estabilidad)



Pero más allá de esta alza, el valor de los medicamentos y de productos dermatológicos también mostró ligeros incrementos durante el quinto mes.



(Lea: El gasto de los hogares creció en mayo gracias a las ayudas)

Para mayo, el rubro de salud tuvo una variación de 0,43% (esta fue la mayor del mes). Pero las mayores alzas se registraron en productos farmacéuticos y dermatológicos (0,61%), elementos e implementos médicos (0,39%) y consultas con médicos especialistas particulares (0,22%).



(Lea: Aumentan entregas de medicamentos a domicilio)



En contraste, la única disminución de precios se reportó en ‘Exámenes de laboratorio para particulares (-0,04%)’.



Para el caso de abril, la variación mensual fue de 0,51%, siendo esta la segunda mayor del mes. Asimismo, las variaciones reportadas en marzo, enero y febrero de 2020 fueron de 0,49%, 0,65% y 0,59% respectivamente.



Para Alba Rocío Rueda Gómez, directora ejecutiva Nacional de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas (Asocoldro), “los precios se han mantenido y eso que la demanda es alta. No han bajado, pero tampoco estos no han subido de la forma en la que se acostumbra cuando hay mucha demanda”.



Además, Rueda, manifestó que en el gremio se controla el exceso en el precio. Agregó que en el caso de los productos que han tenido incrementos, esta alza se da desde su fabricación.



“En el tema de los tapabocas, por ejemplo, sí hemos visto que es porque a las droguerías llegan con un precio alto. Entonces, el problema es que el país no tiene materias primas en la cantidad anterior. El detalle está en la fabricación y eso incide en precio”, dijo la directora de Asocoldro.



De acuerdo con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo, sus afiliados se rigen por la regulación de precios que está prevista en la Circular 03 de 2013. En esta se regula a todos los agentes de la cadena, menos a las droguerías.



Además, a partir del pasado primero de abril, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el Decreto 507 de 2020 donde se estableció un listado de productos de primera necesidad durante la cuarentena nacional.



“A estos bienes, por ley, se les fijarán valores máximos de venta al público, con el fin de proteger a los consumidores”, reiteró Afidro.



ONU ANUNCIA OBSERVATORIO



Naciones Unidas anunció el despegue de un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos con el fin de hacer más transparentes las compras en Latinoamérica, tras los escándalos de corrupción en varios países en medio de la pandemia.



“Cuánto se paga por la adquisición de los fármacos es una prueba que tienen los Estados. Es ahora donde se tiene que demostrar que el sector público puede ser eficaz para responder a las necesidades de las poblaciones”, aseguró Fabrizio Feliciani, director de la UNOPS.