Ley de Regiones, a un paso de ser realidad

Archivo particular

Luego de haber logrado una conciliación a en abril sobre el articulado, ayer se votó y aprobó en el Senado de la conciliación de la Ley de Regiones, y queda pendiente ahora solo la firma del presidente Iván Duque.



Este proyecto, que ha sido apoyado por la Federación Nacional de Departamentos (FND), tiene como propósito apoyar en la autonomía regional y descentralización.



Su objetivo es viabilizar las Regiones Administrativas y de Planificación (RAP), que buscan organizar y ejecutar proyectos interregionales de interés mutuo entre departamentos para generar desarrollo regional.



A través de esta figura, dos o más gobernaciones podrán asociarse para hacer realidad dichos programas o proyectos. Hasta el momento hay cuatro RAP constituidas: Caribe, Pacífico, Central y Eje Cafetero.



La FND ha acompañado la firma del acuerdo de voluntades para la RAP Antioquia - Córdoba y el proceso de la conformación de la RAP Orinoquía.



El Senador ponente, Efraín Cepeda, durante su intervención en plenaria mencionó que “esta ha sido una deuda de las regiones” y destacó la importancia de esta votación del proyecto de ley, que fue radicado en su momento junto a los 32 gobernadores, y que tiene como fin el desarrollo regional.



A propósito de la aprobación el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos mencionó que “este proyecto busca potencializar las fortalezas que tienen las regiones, los departamentos en particular, para impulsar y apalancar los proyectos interregionales (...) de gran impacto para que en los presupuestos nacionales y territoriales se prioricen”.



Por su parte el gobernador del Atlántico y vicepresidente de la FND, Edurado Verano de la Rosa, añadió que “esta es una decisión que han tomado todos los gobernadores del país, de apoyar este proceso y de igual manera los parlamentarios (...) se requiere un renglón regional en la planificación del país”.



CLAVES DEL PROYECTO



Cabe agregar que la ley también establece las condiciones para la conversión de las RAP en Región Entidad Territorial (RET).



Estas entidades acentúan el acercamiento del Estado con los colombianos, reducen la brecha del desarrollo social con el interior del país con el fin de alcanzar índices de equidad fomentando el proceso de competitividad desde las regiones.



Con dichas representaciones, las regiones tendrán autonomía y facultades administrativas para tomar decisiones y se financiarán con recursos propios de las entidades territoriales que las conformen y aportes que el Gobierno Nacional les destine.



Así mismo, es fundamental tener en cuenta que no hay un reemplazo de las funciones en las RET. Según los incisos segundo y tercero del artículo 11 del proyecto de ley, se establece que “las funciones de los órganos de administración de RET no tendrán duplicidad de funciones con las que desarrollen organismos existentes en las entidades territoriales que la conformen”.



Ahora, con la conciliación lograda y votada en el Congreso, el articulado pasará al escritorio del presidente Duque, quien, en menos de un mes, la sancionaría como ley.