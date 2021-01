Habrá ley seca en Bogotá el 31 de diciembre y 1 el de enero

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, acabó de anunciar que habrá ley seca total los días 31 de diciembre y 1 de enero del año 2021. Tampoco habrá consumo ni venta de licor en Bogotá en sitios púbicos ni permiso para fiestas públicas ni aglomeraciones. "Esto permitirá menos lesiones y menos riñas".



Durante esos dos días tampoco está permitido la venta de licor a través de domicilios y en cuento a las reuniones familiares solo se permiten las del círculo familiar estrecho y quienes quiera reunirse con su padres es necesario que no lo han si hay alguna persona con síntomas. Esta última debería aislarse y reportar su caso. "Cualquier ciudadano que tenga tos, perdida de olfato, dolor de garganta debe aislarse".



En caso de realizarse alguna reunión debe ser en el patio, jardines o terrazas en donde circula de una mejor forma el aire y eso debilita en algo la posibilidad de contagio.



Ya se han incautado más de 1.000 kilos de pólvora y hay lesionados adultos y niños en Bogotá, ciudad en donde está prohibido su uso. "Habrá sanciones civiles y denuncias penales a quienes permitan a los niños usar pólvora".



En cuanto a quienes han salido de la ciudad las recomendaciones son las mismas. "No obstante hay un nivel muy alto de ciudadanos en la ciudad. este año solo salieron cerca de 1.2 millones de personas, muchas menos que el año pasado. Por eso en Bogotá, y para controlar la pandemia, se mantiene el pico y placa y el pico y cédula, para evitar circulación pública de los ciudadanos. El contagio creció mucho por lo que pasó a inicios de diciembre hasta el 24 de diciembre".



El sistema hospitalario presentaron un incremento de casos, dijo López. Habrá un incremento y las próximas semana se espera que comience a descender.



No se ha contemplado el toque de queda en la ciudad. "En Bogotá prima la cultura ciudadana", dijo López y agregó que el 1 de enero no habrá ciclovia como es usual.



