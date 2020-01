Lío de Electricaribe se resolvería a ‘media luz’

La división del mercado de Electricaribe para facilitar su venta en febrero próximo, más que resolver las falencias en el suministro de energía, deja en evidencia un nuevo problema con el que nadie contaba.



Si se hace la oferta con las condiciones trazadas por el Gobierno, solo se adjudicaría uno de los dos mercados, y sin más alternativa que dejar al otro en manos del Estado. Así, el problema quedaría resuelto a medias.



Para analistas del sector, mientras ya hay más de un interesado, como EPM, para hacerse con el segmento Caribe Mar (departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y César); la otra cara de la moneda correría por cuenta del mercado Caribe Sol (departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira), el cual quedaría sin ser asignado, y continuaría bajo la batuta de la Superservicios.



“Con las reglas de juegos establecidas por el Gobierno, hoy es latente el interés por el mercado de los cuatro departamentos agrupados en el segmento Caribe Mar”, señaló el ex agente interventor de la electrificadora, Javier Lastra.



El analista dejó en claro que ante este panorama, se le debe prestar más atención al proceso de oferta de ambos mercados que se desprenden de la operación de Electricaribe, ya que en el fondo lo que se debe garantizar es la continuidad del servicio de energía eléctrica, más durante el período de transición.



La principal razón por la cual las empresas oferentes han mostrado especial interés por el mercado de Caribe Mar, es que además de concentrarse en los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar más del 65% del sector hotelero y turístico de la Costa Caribe, también se registra una gran movimiento industrial, comercial y residencial, los cuales representan una demanda creciente de energía.



A lo anterior también se suma, que aunque se necesitarán inversiones para poner a tono la infraestructura para garantizar en firme el suministro de energía, estos cuatro departamentos no registran altos niveles de conexiones ilegales, así mismo de impagos.



Precisamente, estos dos últimos problemas son los que han llevado a que el mercado de Caribe Sol no sea atractivo para las empresas oferentes.



Si bien, las ciudades de Barranquilla y Santa Marta han experimentado un crecimiento industrial y comercial en los últimos diez años, a nivel turístico no registran el mismo desempeño al que han llegado Cartagena y sus alrededores, incluso en la dinámica y movimiento portuario, a lo que se suma, que la demanda de energía en Santa Marta y Riohacha es más por el sector residencial y comercial, y a menor escala en el residencial y empresarial. También se debe tener en cuenta la inversión a desembolsar para poner a tono la infraestructura.



“En ese contexto, los sistemas de información con los que cuenta Electricaribe, con la llegada de uno o dos operadores tendrían que separarse, y ante la complejidad de esta escisión, el reglamento del proceso otorga un periodo de cuatro años desde que comiencen a operar las eventuales dos nuevas empresas para que estas compartan los sistemas contable, financiero, recaudo, comercial, control y monitoreo del servicio, entre otros, en tanto cada una monta sus propios sistemas”, subrayó Lastra.



Cabe recordar que el mercado de Caribe Mar posee una demanda de 1,5 millones de clientes, tiene el 10,9% de participación en la torta de distribución para esta región del país, su plan de inversiones en una década se trazó en $5 billones y los activos estarán por encima de los $2,7 billones.



Por su parte, Caribe Sol registra una demanda de 1,2 millones de usuarios, posee el 10,8% de participación, el plan de inversiones a diez años es de $3,7 billones y los activos serían superiores a los $2,3 billones.