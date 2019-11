Lista la etiqueta de la CAN en calzado y textiles

Los empresarios colombianos de los sectores de las confecciones y del calzado podrán exportar con la misma etiqueta a Bolivia, Ecuador y Perú.



La determinación la tomó la Secretaría General de la Comunidad Andina (CAN) y se espera que facilite los procesos entre las naciones, ahorre los costos e impulse el comercio entre los países.



Entre enero y septiembre de este año, las ventas colombianas de confecciones a ese bloque sumaron 70 millones de dólares y en este mismo periodo la facturación de calzado nacional hacia esos países llegó a 8 millones de dólares.



El año pasado, las exportaciones colombianas de confecciones hacia la CAN sumaron 97 millones de dólares y en el caso de calzado, en 2018 las ventas nacionales hacia la CAN alcanzaron 12 millones de dólares.



(‘La CAN debe pasar por un proceso de reconversión’).



De acuerdo con la viceministra de Comercio Exterior, Laura Valdivieso Jiménez, los cuatro países que hacen parte de la CAN, unificaron los criterios técnicos para la etiqueta que lleva esa clase de bienes.



“Logramos armonizar los primeros reglamentos técnicos de etiquetado para productos de estas dos actividades y se podrán exportar con una misma etiqueta a esos mercados”, explicó la funcionaria.



De igual forma, la viceministra Valdivieso señaló que “esto se traduce en un ahorro considerable en la cadena de producción. Si bien este reglamento técnico está vigente desde ya, estimamos que las etiquetas actuales se agotarán en un año”.



Según Valdivieso, cuando esto suceda, regirá una única marquilla.



“Esto se suma a las acciones que hemos adelantado en facilitación de comercio n a comunidad”, apuntó.



Las exportaciones colombianas de confecciones hacia la CAN sumaron 97 millones de dólares en el 2018.



En 2018 el mercado andino fue el segundo destino de las exportaciones manufactureras y estos países aportaron el 13,7% del total.



Colombia también le vende petróleo a Ecuador y a Perú lo que en lo corrido del año a septiembre le ha significado 203.531 dólares y 130.099 dólares, respectivamente.



Para el caso de Bolivia, entre los productos que más se destacan en ventas son cuadros, paneles y mesas que han significado al noveno mes del año 9.285 dólares.



Las determinaciones de la comunidad, están consignadas en la Resolución 2109 para el caso de las confecciones y la del calzado, marroquinería, artículos de viaje y similares, la norma fue consignada en la resolución 2107 del 2019.