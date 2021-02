Listo el decreto con criterios para parqueaderos de carros eléctricos

Archivo particular

El Gobierno Nacional firmó el Decreto que reglamenta la identificación de parqueaderos preferenciales para los vehículos eléctricos. Además, se lanzaron los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial.



Según la norma, las zonas de parqueo para vehículos eléctricos tendrán un logotipo con la letra P y un enchufe de color blanco sobre un fondo de color verde. Estas plazas deben corresponder al 2% del total de cada parqueadero, según lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 1964 de 2019 de Movilidad Eléctrica, que reglamentó la destinación de ese porcentaje como mínimo. Además, estas plazas no pueden reemplazar los espacios destinados para las personas con movilidad reducida ni las zonas de cicloparqueaderos.



Durante un conversatorio sobre movilidad eléctrica que contó con la participación del presidente de la República, Iván Duque Márquez; los ministros de Transporte, Ángela María Orozco; de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, y de Minas y Energía, Diego Mesa, el Gobierno presentó los diferentes avances que se han tenido en materia de movilidad sostenible, resaltando la importancia que tiene esta materia.

“Desde que se expidió la ley de movilidad eléctrica a hoy, aún en el año de la pandemia, el año más duro que ha tenido la economía colombiana en su historia, las ventas de vehículos eléctricos e híbridos aumentaron en un 70%. Es decir, hay conciencia de contribuir a la movilidad sostenible y los incentivos que tenemos como Gobierno en materia de arancel, IVA, tasas de rodamiento y Soat, para los particulares, han llamado de atención en los compradores”, señaló el presidente Duque.



El decreto de identificación de parqueaderos preferenciales para vehículos eléctricos lo deben cumplir las entidades públicas y establecimientos comerciales que ofrecen al público sitios de parqueo, en los municipios de más de 50.000 habitantes.



“Hoy ocurrieron dos grandes noticias para el país que ratifican que el sector transporte está haciendo una apuesta decidida por la movilidad sostenible. Prueba de esto son la firma del Decreto que reglamenta las características de identificación que deben tener los parqueaderos para vehículos eléctricos, y el lanzamiento de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial, un documento que busca generar información y conocimiento técnico sobre las oportunidades para desarrollar infraestructura de transporte sostenible. Estas dos iniciativas ratifican el compromiso del sector con el medioambiente”, indicó la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



En el Conversatorio también se hizo el lanzamiento de los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial, documento que presenta directrices encaminadas a orientar la estructuración de planes, programas y proyectos de infraestructura carretera, para que contemplen, desde la planificación, consideraciones ambientales e incorporen medidas de ubicación, trazado, diseño, ingeniería y manejo. El objetivo es garantizar que durante la ejecución no se presenten impactos medioambientales negativos.



Los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial fueron construidos en un trabajo conjunto entre los Ministerios de Transporte y Ambiente, con apoyo de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible y World Wildlife Fund, impulsando el desarrollo de infraestructura sostenible que contribuirá a lograr los propósitos en la movilidad sostenible.



“Colombia tiene una agenda ambiental definida y que sigue avanzando para lograr resultados en el corto, mediano y largo plazo. Tener la reglamentación que permite asegurar espacios de parqueo a vehículos eléctricos, así como los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial, evidencian el compromiso de este Gobierno con la conservación y protección del medioambiente y la determinación de hacer los necesario desde el punto de vista normativo, para lograr que cada día nuestro país

transite hacia una Colombia Verde y sostenible”, expresó el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa.



De otra parte, el Ministerio de Minas y Energía ya emitió la reglamentación para que las estaciones de servicio que operan hoy en día puedan prestar el servicio complementario de carga eléctrica. Próximamente se expedirá también la resolución que definirá un estándar mínimo de conector para las estaciones de carga pública. De esta forma, el ciudadano que adquiera su vehículo eléctrico podrá transitar por las calles con confianza y con la tranquilidad de poder cargarlo en las estaciones disponibles.



“La transición energética de Colombia es una realidad que se demuestra con hechos. Esta apuesta por la movilidad eléctrica, le permitió al país ser el líder regional en venta de vehículos eléctricos en 2019 y superar ventas, en el último año, en un 30%. Además, hemos encaminado nuestros esfuerzos en poder generar una energía más limpia y confiable a los colombianos, multiplicando por 7 la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energías renovables. En 2022, Colombia pasará de generar menos de un 1% a más de un 12% de su energía a partir de este tipo de fuentes”, aseguró el Ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.