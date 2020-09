Listos los protocolos de bioseguridad para las playas del país

A través de la resolución 1538, el Ministerio de Salud estableció los protocolos de bioseguridad para playas, incluido el alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre otros elementos con el fin de disminuir el riesgo de transmisión del covid-19 en el desarrollo de actividades.



(Lea: Colombia se acerca al medio millón de recuperados de coronavirus)



De acuerdo con el documento, las alcaldías con jurisdicción sobre playas turísticas y en áreas protegidas, y el concesionario de playas para uso turístico, deberán contar con un plan de acción desarrollando cinco fases: determinación, preparación de actores de la playa, estudio de capacidad de carga de la playa, revisión y recomendaciones para la operación, e inicio y funcionamiento de las actividades.



De acuerdo con la autoridad de salud, se evaluará que las playas cuenten con la capacidad para aplicar el protocolo, en caso de que no lo cumplan, no podrán habilitarse.



(Lea: Lo que debe saber de los restaurantes a cielo abierto en Bogotá)



Para el caso de las playas del Pacífico colombiano, las cuales se ven afectadas por la amplitud de la marea, la capacidad de carga se calculará teniendo en cuenta la marea media.



MEDIDAS ADICIONALES



+ Se define delimitar la playa señalando linderos, ingreso y salida.

+ Disponer áreas de desinfección de manos con alcohol glicerinado y agua, jabón y toallas desechables en baños públicos.

+ Implementar mecanismos de control con la Policía Nacional para el ingreso y salida de bañistas

+ Determinar en la zona de servicios la venta de comida, en donde se debe mantener los dos metros de distanciamiento físico.

+ Las carpas, sillas o camas deben mantener distancia de dos metros.

+ Establecer un mecanismo de reserva para el acceso y uso de la playa.

Medidas para turistas y trabajadores

+ El uso de tapabocas es obligatorio, excepto al ingresar al agua.

+ Queda restringido el consumo de tabaco y bebidas alcohólicas.

+ El horario de apertura de la playa será de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

+ Se prohíben las reuniones y aglomeraciones en las zonas de playa.