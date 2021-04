Llega nuevo lote de vacunas para aliviar escasez de dosis en el país

Sobre la 1:26 p.m. de este miércoles 24 de abril llegó a Colombia, procedente de Bruselas, un nuevo lote con 549.900 dosis de la vacuna de Pfizer.



Con este nuevo envío el país completó 5’615.184 de biológicos, informó el presidente Duque en sus redes sociales.

Continuamos con nuestro proceso de recepción de vacunas para seguir avanzando en la inmunización de los colombianos. A la 1:26 p.m. llegaron 549.900 dosis de Pfizer, en el vuelo ABX2245, procedente de Bruselas. Con este lote ya completamos 5’615.184 biológicos. #ColombiaSeVacuna pic.twitter.com/4GiLKEtSPC — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) April 21, 2021

La llegada de este lote se da en medio de las denuncias por el retraso en el arribo de vacunas al país, que ha frenado el proceso de vacunación en algunas regiones del país, entre ellas Bogotá.



Y es que además de las demoras en llegada de más biológicos, también se ha denunciado que la aplicación de segundas dosis también se encuentra retrasado por cuenta del reducido ingreso de vacunas al país en las últimas semanas.



(Por ahora Pfizer no vendería vacunas a los privados).



Varias de las principales EPS del régimen contributivo, como Sanitas, Famisanar, Compensar, Salud Total y la Nueva EPS, confirmaron que por escasez de insumos, concretamente de unidades de Sinovac, las citas de primeras y segundas dosis tuvieron que ser canceladas y están a la espera de la llegada de nuevos lotes de este biológico para reprogramar. En algunas de ellas, las de Pfizer, que llegaron hace poco, también estaban agotadas.



"En Salud Total se han aplicado cerca de 76.000 dosis en 15 sucursales, sin embargo, debido a que no hay disponibilidad de Sinovac en algunas ciudades hemos tenido que cancelar 2.786 citas para segundas dosis, que posteriormente estaremos reagendando de acuerdo con la disponibilidad de vacunas. Esta cancelación se ha realizado principalmente en ciudades como Bogotá, Santa Marta, Cartagena, Villavicenciao y Montería", dijo Juan Gonzalo López, presidente de esta EPS.



Los retrasos no solo se han registrado en Colombia. Según un reciente informe de Corporate Europe Observatory, las grandes empresas farmacéuticas incumplieron su compromiso con la Unión Europea (UE) de producir y garantizar la distribución de las vacunas contra la covid-19 para que “lleguen a todo el mundo” sin necesidad de tomar “medidas extraordinarias”, afirmó Corporate Europe Observatory (CEO).