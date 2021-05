‘Lo más inteligente es acoger la reforma que plantea la Andi’

A pocos días de cumplir un mes de manifestaciones en todo el país, ayer el Gobierno y el Comité del paro lograron llegar a un preacuerdo para garantizar la protesta y, ahora sí, empezar las negociaciones del pliego de peticiones de varios sectores.



Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y quien está al frente del Comité, habló de lo que se viene en las discusiones y de la reforma tributaria 2.0.



El país ya casi cumple un mes de paro, ¿cuál es el balance?



Es un paro que, por supuesto, es responsabilidad del Gobierno Duque, que se negó a negociar el pliego de emergencia que le radicamos hace un año.



La gota que rebosó la copa fue la propuesta de reforma tributaria que iba a empobrecer más a los colombianos. Pero es indudable que acá hay problemas estructurales, que el Gobierno debe empezar a solucionar. Y el comienzo de la solución está en el pliego de emergencia que radicamos el año pasado.



Ustedes llevan varios días sentados con el Gobierno para ese pliego, ¿qué avances se han dado? ¿Por qué se han tardado tanto?



Hemos logrado un preacuerdo este lunes 24 de mayo, sobre todo lo con lo que tiene que ver con las garantías para el ejercicio de la protesta social en Colombia. Buscamos que haya un marco regulatorio que va a funcionar de aquí en adelante para todas las movilizaciones.



¿Las demoras han sido porque no han tenido las garantías para la protesta?



Le presentamos el pliego hace un año al Presidente, y ni siquiera nos dijeron que habían recibido la petición. Y en la primera reunión que realizamos el 10 de mayo, nos dijo dos cosas: que no estaba dispuesto a negociar y que en Colombia todo estaba bien.



Entonces la demora en este proceso no ha sido por falta de voluntad del Comité del paro, sino por la poca voluntad que ha mostrado el presidente Duque en resolver este estallido social.



Entre las propuestas que han hecho, plantean una renta básica para los hogares más pobres, ¿cuánto valdría la iniciativa?



Este pliego emergencia que hemos presentado es una suerte de plan de choque que permite dos cosas: preservar la salud y mantener la economía en unos mínimos. La renta básica que proponemos es temporal por siete meses y por un salario mínimo.



Con esto mantenemos el poder de compra, la producción y se mantienen los empleos. Y para 10 millones de familias, esa renta podría costar aproximadamente un poco más de $9 billones. Entonces vendrá la discusión si hay o no hay recursos.



¿De dónde saldría la plata?



Uno es monetizar una parte en las reservas internacionales, también se puede apelar a una emisión de dinero. La teoría económica moderna no nos dice que la emisión es buena o mala en sí, depende en qué se gasta la plata.



Lo tercero es que los empresarios han dicho que están dispuestos a que se suspenda la reforma tributaria que se hizo en el 2019, la cual en su momento el Comité del paro dijo que era inoportuna. Y allí hay cerca de $12 billones. Y, por supuesto, se puede apelar a nuevos préstamos.



¿Estarían dispuestos a negociar ese monto?



Lo ideal es un salario mínimo, pero por supuesto tendremos que discutir con el Gobierno Nacional qué está pensando sobre la materia.



El Gobierno ya retiró su tributaria y hay ideas que han sonado como la de la Andi, ¿qué perspectivas tienen de esa tributaria 2.0?

No conozco ningún país del mundo que en esta coyuntura de la pandemia esté pensando en otra reforma tributaria. Lo más inteligente sería a coger la propuesta de la Andi, que en el fondo es devolver los $12 billones que nos regaló el Presidente y el Congreso en el 2019.



Y eso podría ser un nuevo decreto, con base en las facultades de la emergencia económica que tiene el Gobierno y expedir otra ley sobre la cual se suspende la reforma tributaria que aprobó inoportunamente en el 2019.



El Gobierno lanzó varias iniciativas para los jóvenes, ¿qué opina de estos anuncios? ¿Eso se integraría con su pliego?



El Gobierno quiere desmontar el paro, pero no arreglar el problema de fondo. Nosotros estamos pidiendo matrícula cero para los jóvenes de los estratos, 1, 2 y 3, pero no para un semestre, sino para que sea permanente. Ahora, la matrícula cero, lo complementa la renta básica.



Una encuesta que hizo la U. Rosario y El Tiempo dice que hay un porcentaje de jóvenes que todavía no se siente representado por el Comité, ¿cómo garantizar esa diversidad?



Es evidente que cuando lanzamos el paro, nuevos sectores han venido sumando, y entre ellos se han sumado muchos jóvenes. Pero es necesario recordar que en el Comité hay seis jóvenes, una de las delegaciones más grandes. También necesitamos ampliar el Comité de paro para aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y en eso hemos venido trabajando.



Los bloqueos están dejando graves afectaciones, ¿qué postura tienen ustedes frente a estos bloqueos? ¿Los apoyan?



Desde el principio del paro se han establecido corredores humanitarios para permitir el paso de la misión médica, de alimentos, de combustibles, de oxígeno.



¿Cómo mantener ese equilibrio entre el derecho a la protesta y el derecho de los ciudadanos a movilizarse y trabajar?



Quisiera insistir en que la responsabilidad del paro es del Gobierno del presidente Duque. Llevamos un año sin llamarnos a negociar. Por otro lado, en esos corredores humanitarios, la gente puede transitar.



En los casos de las grandes ciudades, por supuesto que ha habido afectaciones a la movilidad, al transporte masivo, y queremos pedirles excusas por esta incomodidad, pero también queremos que entiendan que es no es nuestro querer, y estamos en la perspectiva de que logremos un acuerdo rápido para levantar el paro, que continúa.



