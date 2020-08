Lo que debe saber de la fase de aislamiento selectivo

Desde septiembre próximo el país entrará a una fase de aislamiento selectivo luego de que el Gobierno tomara la decisión de no ampliar el aislamiento preventivo obligatorio en el territorio nacional. Así las cosas, esta nueva etapa estará gobernada por el distanciamiento individual responsable con el fin de mitigar el impacto del coronavirus en el país y abrir más espacio a la vida productiva.



Para responder las inquietudes sobre esta nueva fase el Gobierno expidió una guía práctica que busca contarle a los colombianos los puntos claves de la nueva medida, que estará sujeta a la valoración de cada entidad territorial.



Es decir que en este caso se tendrán en cuenta las condiciones específicas de la zona y la variación en el comportamiento de la epidemia. Para poder tomar medidas que regulen las actividades que consideren pertinentes, puede definirse un aislamiento de un sector, localidad o comuna, hasta una medida total en un municipio, dependiendo del impacto de la epidemia en una comunidad.



A su vez, las familias que convivan con casos positivos y en estudio deberán aislarse, al igual que quienes presentan sintomatología como tos y fiebre. Es necesario, con el fin de mitigar la propagación.



Asimismo, la guía explica lo que es es el distanciamiento individual responsable, que significa que las personas deben cumplir con los protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. De igual forma, las personas deberán atender las instrucciones emitidas por los diferentes ministerios y entidades que tengan como objetivo evitar la propagación del covid-19.

"Es un llamado a la responsabilidad ciudadana para cumplir con los protocolos de bioseguridad, el uso de tapabocas, el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social, de forma responsable. Quedarse en casa si no es necesario salir, evitar las actividades sociales no necesarias. La corresponsabilidad es fundamental en esta nueva etapa. Todos somos responsables de todos", dice el documento.



En todo caso, la nueva etapa no significa que no hayan nuevas medidas de confinamiento, pue las cuarentenas pueden seguir, pero serán sectorizadas. Es decir, las autoridades territoriales serán las encargadas, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior, de ordenar cuarentenas en sus territorios, dependiendo de la propagación y riesgos que se presenten.