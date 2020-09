Lo que debe saber sobre el protocolo para vuelos internacionales

El próximo lunes 21 de septiembre Colombia iniciará la reactivación gradual de los vuelos internacionales. El regreso de estas operaciones aéreas se da luego de que el Ministerio de Salud emitiera concepto favorable para la suspensión de la restricción de ingreso de viajeros internacionales a Colombia, con base en estado actual de la pandemia.



(Lea: El próximo lunes inicia operación de vuelos internacionales en el país)



Acá, algunas recomendaciones claves si tiene pensado viajar

Los viajeros que ingresen a Colombia, antes del 30 de septiembre, están en la obligación de practicarse la prueba para covid-19 una vez estén en el país y deberán aislarse preventivamente por 14 días.



(Lea: Estos son los protocolos para vuelos internacionales)



Migración Colombia recordó la importancia del diligenciamiento del aplicativo Check-Mig por parte de los viajeros para agilizar el proceso de control migratorio, así como la obligatoriedad del uso del tapabocas y reportar el estado de salud a través del aplicativo CoronApp, previo al viaje y durante los 14 días posteriores al mismo.



Por su parte, la prueba PCR no será exigida a viajeros que lleguen al país por vuelo humanitario o comercial antes del 30 de septiembre. Mientras que todo aquel que ingrese al país se le exigirá el resultado negativo de la prueba PCR de Coronavirus, la cual deberá no ser menor a 96 horas antes del vuelo



ASÍ OPERARÁN LOS AEROPUERTOS



Los países avalados para realizar viaje son: Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, República Dominicana y Guatemala.



En las aerolíneas se dispondrá, en lo posible, de un baño para la tripulación y uno o más baños para los pasajeros, evitando las aglomeraciones para su uso. Es indispensable evitar las aglomeraciones.



Es importante verificar y cumplir los requisitos de entrada exigidos por el país de destino para la salida del territorio nacional.



Se debe llegar al Aeropuerto con máximo 3 horas de antelación a la salida programada del vuelo.



Para los vuelos cortos se recomienda no usar los baños de la aeronave y para los vuelos de media y larga duración se recomienda llevar múltiples tapabocas para reemplazarlos durante el trayecto.



Los pasajeros deben mantenerse en la silla asignada durante todo el vuelo. Es decir, no se podrá cambiar de silla.



A la llegada de Colombia se habilitará la máxima capacidad de carruseles para recoger las maletas. Además, se destinarán carruseles específicos de zonas o países que tiene una muy alta afectación. - En los vuelos menores de dos horas no habrá servicio de alimentación.



Antes de ingresar a los aeropuertos, se hará la toma de temperatura a pasajeros, acompañantes y trabajadores. Los trabajadores deben presentar su identificación para el acceso.



El personal de seguridad aeroportuaria cotejará los documentos de manera visual.



El ingreso de pasajeros se permitirá presentando documento de identidad y el pasabordo impreso o en formato digital.



Solo serán permitidos acompañantes a pasajeros con asistencia especial o menores de edad, de lo contrario, los pasajeros deben ingresar solos a las terminales aéreas.



Antes y después de cada abordaje, las aeronaves, puentes de abordaje y buses de transporte interno serán sometidos a estricta desinfección.



En cada aeropuerto se podrá encontrar la señalización para cumplir con el distanciamiento social.



Las terminales aéreas y locales comerciales dentro de los aeropuertos deben contar con elementos de bioseguridad y limpieza: disposición de antibacterial, uso de elementos de protección, cumplimiento de distancia física.



Cada hora, dentro de los aeropuertos, realizan desinfección de máquinas de vending y cajeros automáticos.



Se han dispuesto módulos especiales de facturación y atención al usuario para evitar aglomeraciones.



Si el viajero no lleva equipaje de bodega debe dirigirse directamente a la sala de embarque.



Se recomienda realizar el check-in vía internet, de no realizarlo con antelación permitirán el acceso a la terminal para dirigirse al modulo de registro.



Si en medio de un vuelo internacional presenta síntomas como: fiebre igual o mayor a 38°, dificultad para respirar, dolor de garganta, fatiga o tos se debe comunicarse inmediatamente a la tripulación para que sean activados los procesos correspondientes.



En vuelos internacionales se permitirá el uso de servicios de entretenimiento, prestación de servicio a bordo, en trayectos mayores a dos horas, y el transporte de líquidos hasta de 375 cc.



Con el fin de evitar aglomeraciones, en los aeropuertos internacionales se limitará el numero de puertas activas para el ingreso de pasajeros.



En caso de que sea necesaria una requisa quien la efectúe deberá desinfectarse previamente las manos y usar guantes.



En el aeropuerto El Dorado Opain instaló más de 1.200 puntos de gel antibacterial y alrededor de 8.000 adhesivos para promover el distanciamiento, así como 25 corredores térmicos que se apoyan en cámaras termográficas de última tecnología.



Para quienes llegan a El Dorado de otros destinos, una vez fuera del avión pasarán una puerta antirretorno antes de llegar a un túnel de bioseguridad donde deben aplicarse alcohol glicerinado, contestar preguntas sobre su estado de salud y pasar por una cámara de toma de temperatura. Luego de esto podrán retirar su equipaje, el cual también pasó por un proceso de desinfección. Para salir a las zonas comunes habrá otra puerta de no retorno.