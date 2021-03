Lo que se sabe del primer caso de reinfección por covid en Colombia 

Un estudio científico documentó el primer caso de reinfección por el nuevo coronavirus en Colombia en una mujer que tuvo dos linajes distintos del Sars-CoV-2 en menos de dos meses.



La investigación fue publicada este viernes en la revista científica Vaccines y estuvo a cargo de Juan David Ramírez, Marina Muñoz, Nathalia Ballesteros, Luz H. Patiño y Sergio Castañeda, del Centro de Investigaciones en Microbiología y Biotecnología de la Universidad del Rosario; así como de Carlos Rincón, Claudia Méndez, Carolina Oliveros, Julie Pérez, Elizabeth K. Márquez y Frank de los Santos Ortiz, del Grupo de Investigación en Enfermedades Tropicales del Ejército.



En concreto, los autores analizaron los casos de tres pacientes que dieron positivo en pruebas PCR practicadas con meses de diferencia.



Dos fueron catalogados como posibles casos de covid-19 persistente, algo que se confirmó al revisar las secuencias genómicas de las muestras extraídas, que confirmaron que se trataba de la presencia del mismo linaje.



Sin embargo, el tercer caso fue una mujer de 54 años que comenzó síntomas el 9 de julio, con tos, fiebre, odinofagia y fatiga dio positivo por Sars-CoV-2 el 13 de julio. A ella le hicieron una prueba de seguimiento el 3 de agosto y dio negativo. Pero el 12 de agosto volvió a presentar fiebre recurrente y odinofagia y el resultado de un nuevo test PCR fue nuevamente positivo.



Esta paciente, según el estudio, presentaba de base hipertensión arterial, gastritis y artrosis, enfermedades para las que recibía tratamiento.



El análisis genómico a las dos muestras positivas de esta mujer reveló que se trataba de dos infecciones independientes, la primera por el linaje B.1 y la segunda por el B.1.1.269, “que son filogenéticamente distantes”, según el estudio.



“El linaje B.1 es muy frecuente en Colombia, en alrededor del 40 por ciento de todos los genomas colombianos estudiados del Sars-CoV-2 reportados hasta la fecha”, menciona el estudio.



No obstante, los investigadores indican que fue la primera vez que se identificó en el país el linaje B.1.1.269, “estrechamente relacionado con genomas identificados por primera vez en Nigeria y Brasil”.



“Este caso también resalta la necesidad de continuar fortaleciendo los esfuerzos para mejorar la vigilancia genómica y ampliar la capacidad de secuenciación en el país, ya que el número de genomas disponibles actualmente es escaso (menos del 1 por ciento de los casos positivos de covid-19 han sido secuenciados)”, señalan.



Cabe mencionar que esta paciente se recuperó por completo después de la segunda infección y en ese momento no tuvo síntomas graves de covid-19; “sin embargo, este caso subraya las vulnerabilidades de la respuesta inmune del cuerpo cuando es desafiada por variantes diferentes o incluso entre linajes que descienden del mismo linaje principal (B como en este caso)”.



Cabe destacar que según el Instituto Nacional de Salud, antes se habían estudiado más de 90 pacientes como posibles casos de reinfección por covid-19, “la mayoría de los cuales no ha podido completar el ciclo de estudio por mala calidad de las muestras antiguas, o resultados de laboratorio que no permitieron hacer secuenciación genómica y otros fueron descartados”.



Este es el primero en el que se logra comprobar en Colombia a través de la secuenciación genómica que un mismo paciente se infectó dos veces con linajes distinto del Sars-CoV-2.



En cualquier caso, justamente esta semana se reveló un estudio en la revista The Lancet que demuestra que las reinfecciones por covid-19 son “raras”, aunque “más comunes” en mayores de 65 años que cuentan con una protección de solo el 47 por ciento frente un segundo contagio, respecto al 80 por ciento de los individuos más jóvenes.



