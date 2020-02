‘Lo que sucede con la subasta del espectro no da seguridad al sector’

Telefónica Colombia quiere seguir creciendo en Colombia, niega su salida del país y por el contrario, su CEO y presidente, Fabián Hernández, aseguró que este año se pondrá más inversión en el mercado y por eso le preocupa lo que sucede con la subasta del espectro y el polémico bloque de Partners.



Lea: (Movistar unifica sus soluciones para las empresas)

¿Qué viene para la compañía en 2020?



Viene crecimiento, mayor penetración en soluciones digitales, en inversión vamos a terminar de colocar 2 billones de pesos.



Seguiremos ampliando nuestra cobertura de red de fibra óptica en la nación, en hogares y empresas, para darles velocidades hasta de 300 MB simétricas; más penetración en las verticales digitales, en mayores servicios de Cloud, internet de las cosas, de Big Data y de ciberseguridad, obviamente acompañado de un proceso de transformación digital, para que la experiencia de nuestros clientes sea aún más conectada.



Lea: (‘El Gobierno es el que debe decidir qué va a hacer’, Novator Partners)



¿Qué pasa con la decisión que tomó el Ministerio con la subasta?



El tema acá es la claridad en las reglas, somos un jugador importante en el país, que aporta al PIB, al desarrollo y crecimiento.



Este es un sector que se merece unas reglas claras y permanentes. Tiene que haber una certidumbre para seguir haciendo inversiones y para que la apuesta crezca.



Nuestro problema no es tener o no espectro, tenemos un holding del 20%, la preocupación es el sector, la certeza jurídica en procesos de esta naturaleza.



Estos procedimientos de cada cinco años, son fundamentales y si se cambian las reglas, el mensaje para la seguridad de la inversión, es complejo. Existe es una incertidumbre de lo que pueda pasar, están dando a entender es que la subasta se trató de una por bloque y eso no fue lo que pasó, era única para el espectro de 700 MHz y de 2.500 MHz. Lo que exigimos es que a las reglas que nos invitaron se cumplan, haremos el ejercicio en este proceso administrativo que acaba de iniciar el Ministerio y presentaremos los recursos.



Después de noviembre con los giros de la compañía, se desataron muchos rumores de venta, ¿qué significó ese cambio para Telefónica Colombia?



Una mayor flexibilidad en nuestra propuesta de valor, significa que el grupo ha hecho una apuesta para que la región Hispam tenga una individualidad, que le permita aflorar su valor, tomar mejores decisiones, en cada uno de los mercados donde opera, que se haga sentido a las inversiones y que no perdamos la globalidad del grupo.



Llevamos 30 años en la región y estamos bien con los socios, en nuestro caso compartimos participación con la nación, el cambio genera mayor valor.



Estamos trabajando acá y eso no se recoge de un día para otro, no se construye en un solo día, tenemos una red robusta, en 4G y 3.000 kilómetros de fibra óptica en este país que no se pueden menospreciar ni echar a la basura.



En los ultimos años nosotros estamos invirtiendo cerca de 14 billones de pesos de manera acumulada y que son cerca del 15 o 20% de sus ingresos, que además innova en servicios y mercados y retamos al sector para ser más dinámicos y pertinentes en el desarrollo del país y acá vamos a estar.



¿PARTICIPAR EN 5G?



Dependiendo lo que pase con esta subasta, evaluaremos si participar en la de 5G, porque lo que se define es si las reglas del país para los procesos de licitación van a ser como las actuales y con los cambios que tuvo esta puja de 700 MHz y 2.500 MHz, así el futuro del 5G es complejo. Si se cambian las reglas se generan dudas en los operadores de este sector. El otro elemento, es que también se debe esperar al desarrollo de los estándares, que estén disponibles los dispositivos, las aplicaciones, el ecosistema desarrollado.



Ya hemos hecho pilotos de 5G en el territorio colombiano y aún falta mucho desarrollo en el ecosistema general para que haya un soporte efectivo.