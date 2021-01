Los 10 minerales estratégicos para la reactivación económica

El Gobierno Nacional presentará en cuestión de días una nueva lista de minerales considerados estratégicos y de interés nacional para el desarrollo en las regiones, con miras a la reactivación económica del país.

Para tal fin, el Ministerio de Minas y Energía (MME) tiene listo un borrador de resolución que contiene un cuadro de 10 elementos orgánicos, inorgánicos, metálicos y no metálicos que son considerados pieza clave para la dinamización que necesita la nación, especialmente luego de los efectos por la pandemia.



La tarea fue liderada por el Viceministerio de Minas, y se buscó con esta nueva revisión y reclasificación de minerales diversificar la canasta, ya que la idea de la citada cartera es poder aprovechar el potencial que tiene el país para la exploración y producción de otros minerales, y que la economía nacional no dependa de una sola de estas materias primas.



Dada su potencial demanda e importancia a nivel mundial, así como también la necesidad de suplir los requerimientos de la industria nacional, el MME, con el apoyo de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la Unidad de Planeación Minero-Energética (Upme), declararon estratégicos al oro, el platino, el cobre, el fosfato, el potasio, el magnesio, el carbón (metalúrgico y térmico), el uranio, el hierro y el coltán (niobio y tantalio).



“El sector minero-energético se consolida como uno de los protagonistas de la reactivación económica y sostenible, que a su vez sea responsable con el medio ambiente y las comunidades, y en el que juega un papel fundamental la diversificación de la canasta minera, con tecnología de punta y que cumpla con los más altos estándares ambientales”, señaló el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa.



El funcionario recalcó que Colombia, a pesar de su tradición minera y su gran potencial en materiales metálicos, esenciales para la transición energética, “es un territorio prácticamente inexplorado y tiene un potencial que representa una gran oportunidad para el desarrollo del país y sus regiones”.



Para la cartera minero energética, los análisis de demanda y oferta en el mundo muestran que algunos de estos minerales, como el oro y los metales básicos, continuarán incrementando su participación en la canasta internacional de minerales.



También se considera que el carbón es clave, debido al potencial de reservas y recursos existentes en el país, lo cual ha ubicado a Colombia como uno de los principales productores de este commodity térmico a nivel mundial y ha posicionado a la industria como uno de los principales renglones de la economía nacional, especialmente en cuanto a la generación de empleo, regalías, impuestos y divisas.



“Todos los minerales que se producen de manera legal y con el cumplimiento de los más altos estándares son fundamentales para el desarrollo del país, desde aquellos que actualmente se extraen como el carbón, el oro, el hierro, el cobre y hasta los minerales industriales que se utilizan para la construcción, hasta los que tienen un potencial en su desarrollo geológico”, señaló Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).



El líder gremial recalcó que “en ese sentido consideramos fundamental el desarrollo de políticas que propendan por la atracción de capitales para la exploración y producción competitiva, independiente de cuál sea el mineral que se busque potenciar, ya que todos resultan de gran importancia para el país”.



En el mismo sentido, voceros del MME reiteraron que, con la definición de estos minerales, se busca promover el desarrollo de la industria minera bajo un concepto de aprovechamiento racional, técnico y responsable de los recursos que son de propiedad estatal, así como atraer inversión nacional y extranjera para incentivar la economía nacional y el desarrollo regional.



La tarea de revisar y reclasificar a los minerales estratégicos viene desde finales de 2019, en la que participaron no solo funcionarios de la ANM y la Upme, sino también miembros del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el Grupo de Diálogo sobre Minería en Colombia (Gdiam) y la Asociación Nacional de Industriales (Andi).



“La idea es entender varios sectores que generan valor agregado a partir de productos de la minería y ver sus proyectos de crecimiento e inversiones, para potencializar la demanda nacional y la generación de valor agregado en sectores como protección de cultivos, siderurgia y metal mecánica, cerámica, cemento, química, entre otros”, señaló Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la Andi.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio