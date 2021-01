Los 7 retos del gobierno en materia pensional y laboral para el 2021

Archivo particular

Si bien el coronavirus protagonizó la mayoría de los debates y los esfuerzos de política pública en Colombia durante el 2020, los retos del gobierno nacional en materia pensional y laboral siguen pendientes.



(Reforma pensional es urgente, pero no hay ambiente este año).

Pese a algunos proyectos de ley que cursan en el Congreso como el de la pensión anticipada para personas de la tercera edad propuesta por el Centro Democrático o el de traslado exprés de las pensiones liderada por el congresista Iván Name, la preocupación del país por el futuro del sistema pensional y laboral sigue siendo una constante.



Y es que si bien es una deuda histórica de vieja data, esta logró agudizarse a raíz de la pandemia. Según el más reciente informe de mercado laboral en Colombia, elaborado por el Dane, el desempleo en el país se ubica en un 13,3 %, donde por ejemplo, en noviembre de 2020, la población ocupada fue de 21,3 millones de personas, 1,6 millones menos con respecto al mismo mes de 2019.



(Expertos plantean reformas laboral y pensional para la recuperación).



Para Andrés Felipe Izquierdo Aguiar, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), firma consultora especializada en pensiones y seguridad social, aunque el coronavirus dejó al descubierto las profundas consecuencias de tener un sistema pensional y un mercado laboral débil, lo cierto es que el gobierno requiere emprender una serie de reformas que permitan formalizar el mercado laboral y el acceso al sistema pensional.



Para ello, según el experto, es necesario hacer énfasis en los siguientes aspectos:



1. Ampliar la cobertura del sistema pensional en la población colombiana, flexibilizando las barreras a la generación de empleo.



2. Fortalecer la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), entidad encargada de vigilar el cumplimiento de las normas que rigen el sistema de seguridad social, de forma que se aumente la fiscalización de la entidad sobre el sistema y se apliquen las sanciones previstas para quienes incumplen; y de esta manera, garantizar la sostenibilidad del sistema pensional.



3. Aumentar la edad de pensión, teniendo en cuenta que la expectativa de vida del colombiano promedio en los últimos años ya supera los 76 años.



4. Reformar el modelo pensional de los regímenes especiales, ya que la nación paga al año más de 40 billones de pesos en pensiones y más del 70 % de este rubro se destina a los tres regímenes especiales del FOPEP (exfuncionarios públicos), Magisterio y Fuerzas Militares.



5. Eliminar el pago de parafiscales, auxilio de transporte y caja de compensación a cargo del empleador.



6. Promover la contratación laboral por horas, bajo la premisa de cotización a seguridad social en los términos actuales.



7. Crear legalmente el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) y trasladarlo con las reservas actuales bajo administración de Colpensiones.



“En 2021, Colombia enfrentará los mayores retos socioeconómicos de su historia reciente, y el eje transversal de esos desafíos es la formalización. En Integral Soluciones Pensionales (ISP), creemos que ya le llegó el momento al país de dar el necesario debate acerca de permitir el trabajo y cotización a la seguridad social por horas y fortalecer el papel de la UGPP. Será imposible revertir la tendencia en materia de generación de empleo y aumentar la cobertura del sistema pensional si no aceptamos las reformas que las nuevas dinámicas económicas y demográficas nos exigen” añade Izquierdo.



Según el más reciente Índice Mundial de Pensiones, elaborado por la consultora Mercer, en asocio con el CFA Institute, de 39 países analizados, el sistema pensional colombiano se ubica en el puesto número 21, por debajo de naciones como Chile.



Además, de acuerdo con el Índice Global de Retiro, realizado por la firma Natixis Investment Managers, Colombia se encuentra entre los cinco peores países para jubilarse, junto a Grecia, Turquía, Brasil e India.



“En materia pensional, existe consenso acerca de la necesidad de hacer una reforma, el desacuerdo está en las propuestas. Seguramente el 2021 no será el año de la reforma pensional estructural que requiere el país, pero atender los 7 retos que desde nuestra óptica enfrenta el gobierno en este aspecto, incidirán de manera positiva, mientras creamos en Colombia un sistema pensional de pilares que elimine la competencia entre regímenes y que ponga en centro del sistema al aportante”, concluye Izquierdo.