Los acreedores, posible tabla de salvación para Caribe Sol

Una propuesta hecha por los acreedores de Electricaribe en la etapa final del anterior gobierno podría convertirse en una eventual tabla de salvación, y la carta tapada, en caso de que no se logre entregar para operación el mercado de Caribe Sol.



La iniciativa, que en su momento se manejó de manera confidencial, pretendía que los bancos, generadoras y proveedores, a los que la electrificadora les adeuda millonarios recursos, asumieran la operación.



La tarea consistiría en primero designar una empresa que operara el mercado de la costa Caribe, hacer las inversiones requeridas según lo establecido en el Marco Tarifario para modernizar y poner a tono la infraestructura y, al cabo de dos o tres años, saldrían a vender la operación, con lo que recuperarían la inversión.



Portafolio pudo establecer que la iniciativa fue liderado por Bancolombia y secundada por los demás bancos del sistema financiero a lo que les adeuda Electricaribe.



En concreto, la base de la propuesta consistía en elegir el operador, manejar todas las actividades de transmisión y suministro, atender las acreencias y pasivos, desarrollar un ambicioso plan de inversiones y operar la compañía hasta que se recuperara el total de los dineros desembolsados.



Así mismo, en torno a la propuesta se alcanzaron a realizar reuniones, trazar modelos a través de memorandos de entendimiento, y plantear fórmula. Sin embargo, la iniciativa a pesar de quedar sobre la mesa, nunca se hizo de manera formal.



Es decir, no se presentó de manera oficial al Gobierno Nacional de entonces una iniciativa concreta para su desarrollo, aunque los acreedores coincidían en afirmar que esta podría ser una solución sólida para sacar de la crisis a Electricaribe.



Fuentes del sector consultadas por este diario, y que conocieron de la propuesta, señalaron que del tema tenían conocimiento funcionarios del Ministerio de Minas y Energía, así como del Ejecutivo.



Así mismo, que podría ponerse sobre la mesa nuevamente un acuerdo de acreedores para el segmento de Caribe Sol, en caso último que en el proceso de venta del próximo 20 de marzo no se presente algún oferente por este mercado.



Sin embargo, dejaron en claro que la fórmula debe analizarse nuevamente, ya que una cosa era aplicarla por toda la operación y otra distinta para uno solo de los segmentos, ya que además de asumir el 50% de las acreencias, también se deben tener en cuenta una demanda de 1,2 millones de usuarios, que poseen el 10,8% de participación, y el plan de inversiones a diez años es de $3,7 billones.



De igual manera, que los activos de Caribe Sol serían superiores a los $2,3 billones.





DEL ANTERIOR GOBIERNO



Al indagar con fuentes del Gobierno Nacional sobre la propuesta lanzada por los acreedores de la electrificadora para asumir la operación, estas precisaron que la iniciativa fue hecha en el cuatrenio pasado.



“Esta propuesta estaba considerada en el proceso anterior, cuando todos los acreedores pudieran participar en el proceso, asumiendo la operación, consiguiendo que la empresa que desarrollara las tareas de transmisión y distribución, realizando las inversiones necesarias, pero esto nunca se hizo de manera oficial”, señaló Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios).



La superintendente recalcó que tuvo conocimiento de que la iniciativa sí fue de conocimiento de los funcionarios del anterior Gobierno, pero que al final no se hizo una oferta concreta. “Con el proceso anterior tenían toda la posibilidad de participar y no lo hicieron”, dijo.



Pero subrayó que si los acreedores se quieren acercar y hacer nuevamente la propuesta, el Gobierno está presto a escuchar el acuerdo que pongan sobre la mesa. “El interés es que la operación quede en una o dos operadoras que garanticen las inversiones y la prestación del servicio de energía eléctrica”, dijo Avendaño.



LISTA DE ACREEDORES



Al momento de la intervención de la electrificadora (noviembre 15 de 2016) las acreencias eran de $2,4 billones: $390.000 millones que se le deben a las empresas generadores de energía, $250.000 millones a otros acreedores y $1,8 billones a los bancos.



Así mismo, del monto total que Electricaribe le debe al sistema financiero, alrededor de $1,2 billones fueron prestados por el Grupo Aval, y otros $550.000 millones corresponden al portafolio de Bancolombia. La suma restante de $5.000 millones se les debe a otras entidades.



“La deuda de los bancos al momento de la intervención por parte de la Superintendencia quedó congelada. Es decir, no aumentó por efecto de las tasas de interés. Existe la posibilidad de que con los acreedores se llegue a un acuerdo para recuperar parte de ese capital”, señaló la funcionaria del ente de vigilancia.



Pero en el sector eléctrico del país nadie apuesta un peso por establecer cuál será el paradero de los millonarios recursos que la electrificadora tiene en obligaciones pendientes por atender con el sistema financiero del país.



La razón está en que la deuda, al no ser asumida por los nuevos inversionistas que tomen la operación de la electrificadora, se quedará en la bolsa de acreencia de lo que será una empresa en liquidación y que fácilmente terminará como un baúl de los recuerdos.



La medida fue adoptada por la Superservicios como estrategia para hacer atractiva la subasta, en donde los acreedores no harán parte del paquete de venta. Así, los $2,4 billones ($1,8 billones de los bancos) quedarán en la masa de liquidación.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio