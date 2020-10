Los artículos que más se roban de los almacenes de cadena

Los departamentos del centro del país son los más afectados por los ‘robos hormiga’. Según los resultados del más reciente Censo Nacional de Mermas realizado por la firma consultora We Team y presentado por Fenalco, el año pasado se detectaron 146.308 casos de robo externo en los almacenes de cadena del país, de los cuales 54% se registró en esta región.



Por su parte, el 15% se detectó en la Costa Atlántica; 19% en la Costa Pacífica; 54% en el centro del país; 7% en el Occidente y 4% en el Oriente, en la Orinoquía no se detectó ningún caso el año anterior.



Además, el informe señala que el 42% de la merma en almacenes y supermercados del país obedeció a la modalidad de robo (interno y externo), fraude de proveedores y errores administrativos, que alcanzaron una cifra de más de 248 mil millones de pesos en 2019.



De esa cifra 28% corresponde a robos cometidos por funcionarios o empleados y 39% pertenece a robo externo.



“En las dos modalidades hay participación de bandas organizadas, que no sólo siguen creciendo, sino que se reinventan ejecutando nuevas formas de robo, más elaboradas y creativas”, explicó Fenalco.



Por el contrario, el robo interno bajó 60%, con respecto al 2018, con una cifra de casos detectados de 3.101. En 2019 los artículos más afectados fueron: gaseosas, atún/enlatados; licores, golosinas; carros coleccionables tipo Hot Weels; artículos de aseo personal; ropa en general, droguería, productos cárnicos y granos, sobre todo lentejas.



“Los artículos más afectados suelen ser aquellos que representan un menor riesgo para la delincuencia, debido a su esquema de protección. La preferencia en estos artículos es constante en la medida que los alimentos, como los enlatados, las gaseosas, las golosinas y los artículos de aseo personal, mantengan demanda, ya sea para consumo o reventa”, explicó el gremio.



En lo que riene que ver con las modalidades más frecuentes de robo las siguientes son las más frecuentes: ocultar mercancías en prendas, bolsos y carteras (17.6%); sustracción aprovechando que no se entrega bolsa plástica (17.4%) (esto ha tenido un crecimiento importante); sustracción de mercancías en bolsas de aluminio (12.7%); mercancías en bolsas del almacén y tiquetes falsos (11.4%); cambio en el código de las mercancías (5.3%).



Por su parte, en el robo interno se usa la mercancía camuflada en ropa o maletines.(13.6%); cajeros (Mercancía que sale pero no se registra); consumo de alimentos en la tienda (10%); complicidad externa (8,8%); mercancía que no entra pero se factura (8,6%).



En cuanto a fraudes electrónicos los grandes almacenes de cadena registraron un 67%. Bajo la modalidad de pago con tarjeta de crédito (49%); transferencia falsa (8,5%), doble despacho (22.6%) y clonación de facturas (19%).



Con sistema POS, comúnmente llamado tirillas de pago, devoluciones ficticias (40,5%); fraude con monederos o tarjetas de regalo (11.3%); bonos de descuento (22.8%); entrega sin factura (25.4%).